В плей-офф StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO прошли команды Gambit Esports, Team Spirit, NAVI и K23

В плей-офф StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO прошли команды Gambit Esports, Team Spirit, NAVI и K23

Определились участники верхней сетки плей-офф StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO.

Завершились матчи групповой стадии турнира StarLadder CIS RMR 2021 по CS:GO. В плей-офф прошли команды Gambit Esports, Team Spirit, Natus Vincere и K23. Лидерами своих групп стали Gambit Esports и Team Spirit, которые одержали по четыре победы без единого поражения.

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2 июля в 17:00 по Киеву стартует противостояние Gambit Esports и K23. В 20:00 начнется матч между Team Spirit и Natus Vincere.

Коллективы forZe и Entropiq встретятся в матче за пятое место 3 июля в 14:00. Победитель пройдет в нижнюю сетку плей-офф.

Турнир StarLadder CIS RMR 2021 завершится 4 июля. На нем разыгрывают $100 тыс. и баллы RMR.

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