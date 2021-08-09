В составе Natus Vincere по Dota 2 остались лишь Алик "V-Tune" Воробей и Владимир "No[o]ne" Миненко

В составе Natus Vincere по Dota 2 остались лишь Алик "V-Tune" Воробей и Владимир "No[o]ne" Миненко

Подразделение NAVI по Dota 2 покинули Роман "RAMZES666" Кушнарев, Владимир "RodjER" Никогосян и Андрей "Mag" Чипенко.

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere сообщила, что ее подразделение по Dota 2 покинули игроки Роман "RAMZES666" Кушнарев и Владимир "RodjER" Никогосян, а также тренер Андрей "Mag" Чипенко.

В составе, который клуб перевел в инактив 23 июля, остались лишь Алик "V-Tune" Воробей и Владимир "No[o]ne" Миненко.

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Анонс также подтверждает, что организация не планирует торопиться с формированием новой команды по дисциплине. COO клуба Алексей "xaoc" Кучеров отметил:

"Из-за сдвига дат проведения TI10 у нас достаточно времени до начала следующего сезона. В процессе формирования нового состава мы обдумываем различные варианты будущего NAVI в дисциплине".

Андрей "Mag" Чипенко ранее присоединился к стаку D2Players в качестве игрока, чтобы принять участие в квалификации к ESL One Fall 2021. Но команды, за которую он играл вместе с Акбаром "SoNNeikO" Бутаевым, не прошла открытые отборочные на турнир.

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