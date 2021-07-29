В вузах РФ планируют обучать киберспорту и геймдизайну

Российское правительство планирует включить киберспортивные дисциплины в образовательные программы вузов.

Издание "Коммерсантъ" сообщило, что правкомиссия по цифровому развитию России утвердила план развития "Новые коммуникационные интернет-технологии", согласно которому в вузах РФ планируют запустить образовательные программы в области киберспорта. По его информации, инициатором проекта стала компания "Ростелеком".

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Также к концу 2022 года в российских вузах планируют начать обучение по разработке компьютерных игр, анализу данных и использованию технологий при создании видеоконтента.

Согласно информации, полученной журналистами издания, объем финансирования всей программы до 2024 года составит 17,6 млрд руб. Однако нет сведений о том, какая сумма будет выделена на финансировании мероприятий по киберспорту и игровой индустрии.

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