Валид Арфуш впервые назвал причину развода с женой, которая обвинила его в измене

Бизнесмен состоял в отношениях с избранницей 22 года, из которых около восьми – в браке.

Медийщик и бизнесмен ливанского происхождения Валид Арфуш впервые прокомментировал развод с женой, дизайнером Лидией Петровой, которая обвинила его в измене.

Знаменитость подтвердил, что официально расторг брак. По словам Арфуша, с женой они развелись еще в октябре 2023 года, а не живут вместе уже больше года. Медийщик не хотел это публично афишировать, поскольку считает, что война – не время для таких новостей.

"Мы с Лидой развелись 06.10.2023 года. Не живем вместе уже больше года. Не хотел об этом писать, когда в стране идет полномасштабная война, и российский враг ежедневно бомбит города Украины! Но жизнь продолжается, и этим постом я хотел бы поблагодарить свою бывшую жену за хорошие моменты, которые мы пережили вместе", — прокомментировал развод бизнесмен.

Валид Арфуш развелся со второй женой / Фото: instagram.com/arfush_walid

Валид Арфуш также заговорил о причине разрыва. По словам бизнесмена, отношения с избранницей подошли к концу, и их пути просто разошлись. Также он добавил, что между ними уже не было любви, поэтому развод – логическое решение.

"Что касается причины развода, я бы сказал так: наш брак подошел к своему естественному завершению. В жизни бывают моменты, когда пути расходятся, и без любви трудно сохранить союз. Теперь каждый из нас идет своим путем и несет личную ответственность за свою жизнь и будущее", — добавил бизнесмен.

Валид Арфуш и Лидия Петрова

Отметим, Валид Арфуш и Лидия Петрова с 2001 года состояли в гражданском браке, а официально поженились в 2015 году. У пары трое общих детей – дочери Эмиля и Адель-Хлоя и сын Адам. О проблемах в отношениях пары стало известно еще в 2019 году. Тогда Лидия впервые объявила об их разрыве, но очевидно брак удалось сохранить. Уже в 2021 году дизайнер вновь сообщила, что расходится с мужем и именно он стал инициатором. В декабре прошлого года Лидия Петрова отметила, что все-таки развелась с Валидом Арфушем. Она предположила, что причиной этого могла стать любовница бизнесмена.

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