Владелец GTA и BioShock купил мобильную компанию Zynga за почти 13 миллиардов долларов

Владелец GTA и BioShock купил мобильную компанию Zynga за почти 13 миллиардов долларов

Покупка Zynga за 12,7 миллиарда долларов является одной из самых дорогих в истории видеоигр.

Компания Take-Two, являющаяся владельцем видеоигр GTA и BioShock, приобрела компанию Zynga, производящую игры для мобильных платформ Apple iOS, Android и социальных сетей, за 12,7 миллиарда долларов.

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Об этом сообщили в компании Take-Two Interactive.

Как сообщили в Take-Two, покупка Zynga (разработчик популярных мобильных игр FarmVille, Mafia Wars, Words With Friends и Revamp) поможет диверсифицировать бизнес и закрепить свои позиции на рынке мобильных игр. Компания Zynga сохранит свое название и логотип.

"Сочетание опыта Zynga по мобильным платформам и платформам следующего поколения с лучшими в своем классе возможностями и интеллектуальной собственностью Take-Two позволит нам еще больше продвигать нашу миссию соединения мира с помощью игр", – сказал генеральный директор Zynga Фрэнк Гибо.

Соглашение было единогласно одобрено советами директоров Take-Two и Zynga. Официально покупку компании планируется завершить к концу 2022 года.

Как отмечает издание The Verge, покупка Zynga за 12,7 миллиарда долларов является одной из самых дорогих сделок в истории видеоигр.

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