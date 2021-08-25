Восточноевропейская квалификация на PUBG Continental Series 5 Europe: даты и призовой фонд

Восточноевропейская квалификация на PUBG Continental Series 5 Europe состоится в августе.

С 18 сентября по 3 октября состоится турнир PUBG Continental Series 5 Europe. На событии 16 коллективов разыграют $250 тыс. и слот на PUBG Global Championship 2021. Семь команд получили прямые инвайты, шесть уже прошли квалификации в своих регионах. Последними определятся три, которые представят восточноевропейский регион.

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По данным ресурса Liquipedia, квалификация для коллективов из Восточной Европы состоится 27–29 августа. Шесть команд получат на нее приглашения, еще 18 пройдут открытый отбор. Призовой фонд события – $10 тыс.

Ранее стало известно, что приглашения на PUBG Continental Series 5 Europe получили коллективы Natus Vincere и Virtus.pro.

За украинский клуб Natus Vincere играют три российских киберспортсмена и один – из Грузии. В состав российского Virtus.pro входят два россиянина и два украинца (Ярослав "spyrro" Кувичко и Дмитрий "Perfect1ks" Дубенюк).

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