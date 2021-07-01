Впервые с октября 2020 года пиковый онлайн CS:GO в Steam не достиг 1 млн

Впервые с октября 2020 года пиковый онлайн CS:GO в Steam не достиг 1 млн

В июне упали показатели пикового и среднего онлайна CS:GO в Steam.

Согласно данным ресурса Steam Charts, в июне 2021 года пиковый онлайн CS:GO в Steam составил 929,9 тыс. игроков. Впервые с октября 2020 года этот показатель не достиг 1 млн. Еще в мае он составлял 1, 087 млн.

Также заметно снизился средний дневной онлайн. Если в мае он насчитывал почти 659,9 тыс. пользователей, то в июне – лишь 549,3 тыс.

Максимальный пик находящихся в онлайне пользователей был установлен шутером в апреле 2020 года. Тогда в Steam было насчитано 1,305 млн игроков в CS:GO.

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