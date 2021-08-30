Все новые игроки в NAVI попадут только через Junior-состав: тренер молодежного подразделения по CS:GO о планах клуба

Все новые игроки в NAVI попадут только через Junior-состав: тренер молодежного подразделения по CS:GO о планах клуба

Клуб Natus Vincere отказался от покупки игроков для основного состава по CS:GO.

Наставник Natus Vincere Junior Амиран "ami" Рехвиашвили дал интервью для сайта медиахолдинга WePlay Esports, в котором раскрыл специфику подготовки молодых талантов в украинском клубе. Также он заявил, что в основной состав NAVI по CS:GO будут входить лишь игроки, которые выступали за молодежную команду. От покупки организация отказалась.

Структуру молодежного подразделения Амиран описал следующим образом:

"Мы хотим выстроить такую систему: парни в академии получат базу на всех картах, как правильно играть и что правильно делать, и в зависимости от результатов будут переходить в один из составов. То есть из академии игрок попадает в Youth, из Youth – в Junior, из Junior – в основу".

Также читайте ESL Pro League Season 14 по CS:GO: на счету Natus Vincere две победы и одно поражение в группе C

Он подчеркнул, что клуб уже отказался от покупки игроков из других организаций:

"Мы полностью отказались от покупки игроков. Natus Vincere – единственная организация в мире, где в главном составе играет свой воспитанник, прошедший с нами путь с самого начала".

Благодаря подготовке, которую начинающие киберспортсмены получают в молодежном подразделении, они выходят из него не только с улучшенными личными и командными навыками, но также с "прокачанной медийкой".

Также читайте Команда Natus Vincere Junior завершила участие в турнире WePlay Academy League Season 1 по CS:GO

"Это сейчас важный проект для NAVI, который позволяет выращивать из игроков тех, кто нам нужен, качать медийку и, конечно, не тратить деньги на трансферы, потому что когда NAVI приходит за покупкой, ценник подскакивает в три раза. Мы не покупали игроков уже почти два года, последним был Илюха-Perfecto. И дальше мы будем работать также – все новые игроки в NAVI попадут только через Junior-состав", – отметил ami.

"Молодежь – это наше будущее, и нет смысла покупать игроков, если мы можем воспитать их сами", – обобщил свои слова наставник Natus Vincere Junior.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку