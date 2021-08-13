Второй сезон Grandmasters 2021 по Hearthstone: объявлены даты, фонды и награды зрителям

Зрители Grandmasters 2021 Season 2 по Hearthstone получат подарочные паки карт.
Компания Blizzard анонсировала второй сезон Grandmasters 2021 по Hearthstone с общим фондом в $486 тыс. Первая неделя состязаний пройдет 13–15 августа, на каждой из семи будет разыграно по $64,5 тыс., а фонд стадии плей-офф составит $34,5 тыс.
Вторая неделя Grandmasters 2021 Season 2 состоится 20–22 августа, третья – 3–5 сентября, четвертая – 10–12 сентября, пятая – 17–19 сентября, шестая – 24–26 сентября, а седьмая – 1–3 октября. Плей-офф назначен на 8–10 октября.
Фанаты игры, которые будут смотреть матчи на официальных трансляциях, получат награды. Эти стримы будут доступны на YouTube на английском, японском, корейском, путунхуа, португальском и испанском языках.
Для получения подарочных комплектов карт необходимо связать аккаунты на YouTube и Battle.net. Всего можно заработать до шести комплектов – не больше двух на каждом этапе. По одному будут выдавать за каждый час просмотра.