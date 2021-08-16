Выбор кастеров на The International 10 по Dota 2 вызвал резонанс среди украинских комментаторов и игроков

Выбор кастеров на The International 10 по Dota 2 вызвал резонанс среди украинских комментаторов и игроков

Cписок приглашенных кастеров на The International 10 по Dota 2 еще не обнародован, но уже вызвал резонанс.

12 августа украинский киберспортивный комментатор Ярослав "Tekcac" Петрушин сообщил у себя в Twitter, что корпорация Valve уже разослали приглашения кастерам, которые будут освещать чемпионат The International 10 по Dota 2. Он инвайт не получил. В следующие дни и от других популярных талантов появились сообщения о том, что им приглашения не достались.

В ночь на 16 августа свое удивление кастом TI10 выразил и сооснователь украинской студии Maincast Виталий "v1lat" Волочай. Его первое сообщение даже вызвало у фанатов мысли о том, что сам v1lat, комментировавший The International с самого первого турнира, остался без инвайта.

Позже он частично объяснил свои слова.

Нет, ничего особенного, я просто увидел кого не пригласили а кого пригласили на Инт — Vitalii Volochai (@v1lat) August 16, 2021

Однако среди тех, кто не получил приглашение, оказался коллега Виталия Роман "CaspeRRR" Лепехин – еще один популярный украинский комментатор, который был среди официальных кастеров TI с 2014 по 2019 года.

Во время стрима на Twitch CaspeRRR отметил:

"Это была очень странная смесь ощущений, потому что с одной стороны – да, было какое-то расстройство. С другой – было... блин, не знаю, какое слово подобрать... облегчение какое-то".

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Помимо Ярослава "Tekcac" Петрушина и Романа "CaspeRRR" Лепехина, об отсутствии приглашения из украинских кастеров также сообщил Алексей "Storm" Туманов.

Украинский игрок в Dota 2 Андрей "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко также высказался по этому поводу во время стрима на Twitch:

"Когда состав аналитиков узнаете – в шоке будете. Я тоже немножко удивился и огорчился тому, что я увидел. Вернее, не увидел, а узнал".

Список приглашенных комментаторов и аналитиков на The International 10 по Dota 2 пока не разглашается. Он станет широко известен лишь после официального анонса от Valve. Чемпионат состоится 7–17 октября в Румынии. Его призовой фонд составит $40 млн.

Отметим, что украинские таланты входят в состав русскоязычной студии освещения, так как официальной трансляции на украинском языке нет.

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