WePlay Academy League Season 1 по CS:GO: итоги группового этапа

Итоги групповой стадии турнира WePlay Academy League Season 1 по CS:GO.

Завершилась групповая стадия турнира WePlay Academy League Season 1 по CS:GO, в котором участвуют молодежные составы популярных киберспортивных клубов. По ее итогам одна команда покинула состязание, три прошли в плей-офф, а еще четыре продолжат борьбу за последнее место в LAN-финале на этапе Gauntlet.

Предлагаем подробнее ознакомиться с результатами группового этапа WePlay Academy League Season 1.

Кто покинул турнир

Участие в событии завершила бразильская команда FURIA Academy. На ее счету было три победы и 11 поражений.

Команда VP.Prodigy, которая в конце первой недели групповой стадии занимала последнее место с одним выигранным и шестью проигранными раундами, смогла частично реабилитироваться за последние семь дней.

Участники этапа Gauntlet

Стадия Gauntlet состоится 7–8 августа. В ней примут участие четыре команды. VP.Prodigy и Astralis Talent прошли на этап с четырьмя победами и 10 поражениями. Они встретятся в четвертьфинале, который стартует 7 августа в 17:00 по Киеву.

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На счету состава Natus Vincere Junior семь побед и семь поражений. В полуфинале Gauntlet она сразится с победителем четвертьфинала. Матч стартует 7 августа в 20:00.

В финале победитель пары сразится с коллективом Fnatic Rising, на счету которого восемь побед и шесть поражений по итогам групповой стадии. Противостояние стартует 8 августа в 20:00.

Лишь один участник Gauntlet получит место в плей-офф турнира.

Кто прошел в плей-офф

Заключительная стадия WePlay Academy League Season 1 состоится 27–29 августа в офлайн-формате на территории WePlay Esports Arena Kyiv.

По итогам группового этапа на нее уже прошли команды mouz NXT (11 побед и три поражения), Young Ninjas (10 побед и четыре поражения), BIG Academy (девять побед и пять поражений).

27 августа в 16:00 стартует матч между mouz NXT и победителем стадии Gauntlet. В 19:00 начнется противостояние между Young Ninjas и BIG Academy. Победители пройдут в финал верхней сетки, а проигравшие упадут в нижнюю.

Следить за событием можно на Twitch-каналах медиахолдинга WePlay Esports.

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