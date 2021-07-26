WePlay Academy League Season 1 по CS:GO: лидеры и аутсайдеры по итогам первой недели

WePlay Academy League Season 1 по CS:GO: лидеры и аутсайдеры по итогам первой недели

Итоги первой недели WePlay Academy League Season 1 по CS:GO.

19 июля стартовал турнир WePlay Academy League Season 1 по CS:GO – состязание для молодежных составов популярных киберспортивных клубов с призовым фондом в $100 тыс. Ивент организовывает киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports.

Групповой этап турнира проходит онлайн, он продлится две недели, первая из которых уже завершилась. Вторая завершится 1 августа. Предлагаем подбить промежуточные итоги состязания по результатам семи прошедших раундов.

Лидеры и аутсайдеры первой недели WePlay Academy League

В турнире принимают участие восемь коллективов – NAVI Junior (Украина), VP.Prodigy (Россия), Astralis Talent (Дания), Young Ninjas (Швеция), BIG. OMEN Academy (Германия), FURIA Academy (Бразилия), а также mouz NXT и Fnatic Rising с игроками из европейских стран.

WePlay Holding

За прошедшую неделю каждая команда сыграла по семь матчей. BIG. OMEN Academy, mouz NXT и Fnatic Rising лидируют в рейтинговой таблице. На счету каждой из них по пять побед и два поражения.

Далее с четырьмя победами и тремя поражениями следуют NAVI Junior и Young Ninjas.

Показатель составов FURIA Academy и Astralis Talent – две победы и пять поражений. Самый же неутешительный результат показывает VP.Prodigy. Команда выиграла один раунд и проиграла шесть.

Расписание второй недели турнира

Первый матч второй недели групповой стадии WePlay Academy League Season 1 стартует 26 июля в 18:00 по Киеву. Расписание на понедельник:

18:00 – VP.Prodigy и Young Ninjas;

19:15 – BIG. OMEN Academy и NAVI Junior;

20:30 – Astralis Talent и FURIA Academy;

21:45 – mouz NXT и Fnatic Rising.

В то же время будут проходить и другие матчи на этой неделе.

Проход на дальнейшие стадии турнира

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По итогам групповой стадии три лучших коллектива пройдут в плей-офф. Команда, которая займет последнее место в рейтинге, покинет турнир. Четыре оставшиеся встретятся на этапе Gauntlet, где разыграют последнее место в плей-офф.

Плей-офф WePlay Academy League Season 1 состоится 27–29 августа в LAN-формате на WePlay Esports Arena Kyiv.

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