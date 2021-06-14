WePlay AniMajor 2021 по Dota 2: итоги, фото и закулисье турнира

Итоги WePlay AniMajor 2021, фото и комментарий представителя WePlay Esports.
13 июня завершился WePlay AniMajor – второй Major-турнир Dota Pro Circuit 2021. Его победителем стала китайская команда PSG.LGD, заработавшая $200 тыс. и 500 баллов DPC. Турнир проходил 2–13 июня в Киеве, его общий фонд составил $500 тыс. и 2,7 тыс. баллов DPC.
Из-за пандемии событие проходило без зрителей, однако в финальные дни, когда эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, журналистам нескольких крупных украинским СМИ позволили взглянуть на закулисье турнира.
Мы расскажем, в чем особенность этого события, и поделимся фото с ивента. Также, эксклюзивно для TSN.ua, руководитель по развитию бизнеса в WePlay Esports Валентин Шевченко дал комментарий касательно основных трудностей, с которыми пришлось столкнуться при организации турнира, и готовности медиахолдинга провести The International.
Чем примечателен WePlay AniMajor
Чтобы те, кто не слишком хорошо разбирается в киберспорте, смогли понять, насколько это событие значимо для украинской индустрии, мы вкратце расскажем, что такое WePlay AniMajor.
Major-турниры – это масштабные киберспортивные события, на которых разыгрывают крупные призовые фонды. Термин, чаще всего, применяется относительно состязаний по играм от корпорации Valve – Dota 2 и CS:GO (одни из самых популярных в мире дисциплин).
В Dota 2 есть мировой чемпионат The International, который, обычно, проходит раз в году, и регулярно бьет рекорды по призовым. На The International 10 в 2021 году общий призовой составит свыше $40 млн.
Чтобы попасть на The International, команды участвуют в региональных состязаниях в рамках Dota Pro Circuit (DPC). Лучшие коллективы зарабатывают очки, которые нужны для выхода на чемпионат, а также получают приглашения на Major-турниры, где могут добыть еще больше баллов DPC. В 2021 году было два сезона региональных DPC-состязаний и два Major-турнира, где выступили лучшие представители шести регионов.
WePlay AniMajor 2021 – второй в году и последний Major-турнир перед The International 10. По его итогам на чемпионат получили приглашения восемь команд.
В столице Украины ранее проходил The Kiev Major 2017 по Dota 2, но его организацией занималась румынская компания PGL Esports. WePlay AniMajor – первый Major-турнир по Dota 2, который в нашей стране проводят украинцы. Так как, несмотря на то, что WePlay Esports приобрел статус международного киберспортивного медиахолдинга, большая часть его сотрудников и проектов базируются в Украине, где он и был изначально основан.
Как проходил WePlay AniMajor
Турнир состоялся на WePlay Esports Arena Kyiv на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". В павильонах организатор построил две локации для прямых эфиров. На первой проходили эфиры англоязычной трансляции турнира на Wild Card и групповом этапах.
Вторую оформили специально для LAN-состязаний плей-офф.
Обе локации выполнены в стили аниме, что изначально было заявлено в названии турнира.
Арка, через которую киберспортсмены выходили на сцену, была украшена двумя одиннадцатиметровыми статуями, которые изображают персонажей игры Juggernaut и Monkey King в стиле аниме Naruto (статуи Долины Завершения).
Последний день турнира своим выступлением открыл японский исполнитель Tokyo Machine, чья музыка звучит во многих популярных играх, включая Rocket League.
По данным аналитической компании Esports Charts, трансляцию турнира в пике смотрело более 645 тыс. человек (на всех языках, кроме китайского).
Бессонные ночи, много работы, куча встреч: представитель WePlay Esports о подготовке к турниру
Руководитель по развитию бизнеса WePlay Esports Валентин Шевченко рассказал TSN.ua о первом тизере турнира, в котором медиахолдинг намекнул комьюнити о предстоящем событии:
"Когда мы поняли, что будем проводить Major, было принято оперативное решение запустить такой тизер. Просто видеоролик и ничего больше. Тот, кто знает, поймет. Это была отсылка к предыдущему Major-турниру, который проходил в Киеве. И аудитория поняла".
Он также поделился подробностями подготовки турнира:
"Организовать WePlay AniMajor было непросто, но возможно: бессонные ночи, много работы, куча встреч. Затем встала необходимость оперативно привезти и расселить 18 команд. Мы привезли их немного раньше, чтобы отснять много контента, который мы использовали во время самого турнира (заставки, видеоматериалы и так далее). Еще одной из просьб команд было организовать буткемп, то есть пространство, где они смогли бы играть и тренироваться. Это ключевым образом повлияло на выбор отеля. Нам удалось снять 18 отдельных комнат по 30–40 квадратных метров каждая, чтобы у игроков был доступ к турниру 24/7.
Были трудности с обратными билетами для команд из Китая. Мы вышли из положения, заказав частный рейс. Были некоторые проблемы с Интернетом в отеле, но мы и их оперативно решили. Как-то во время игры сервер отвалился и мы не знали, что делать, но опять-таки, совместной командной работой проблема была быстро решена.
И плюс продакш-часть: сцену, арену и декорации начали делать сразу. Один завод приостановил работу и занимался только нашим заказом. А чего стоило (во всех смыслах этого слова) придумать, заказать и вовремя установить одиннадцатиметровые фигуры героев при входе на сцену!".
На вопрос, готов ли медиахолдинг провести The International, Валентин ответил так:
"Я уверен, что мы готовы сделать The International и провести его еще лучше, чем в данный момент проходит этот Major. Считаю, что наши турниры с точки зрения продакшна, организации и самого интереса к спортивной составляющей – одни из лучших, или даже лучшие. Я очень рад быть частью команды, которая создает что-то новое и задает стандарты индустрии".
WePlay AniMajor – одно из важнейших событий в истории украинского киберспорта, которое еще окажет влияние на ее дальнейшее развитие. Следите за новостями индустрии на сайте TSN.ua.