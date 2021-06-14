WePlay AniMajor 2021 по Dota 2: итоги, фото и закулисье турнира

Итоги WePlay AniMajor 2021, фото и комментарий представителя WePlay Esports.

13 июня завершился WePlay AniMajor – второй Major-турнир Dota Pro Circuit 2021. Его победителем стала китайская команда PSG.LGD, заработавшая $200 тыс. и 500 баллов DPC. Турнир проходил 2–13 июня в Киеве, его общий фонд составил $500 тыс. и 2,7 тыс. баллов DPC.

Из-за пандемии событие проходило без зрителей, однако в финальные дни, когда эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, журналистам нескольких крупных украинским СМИ позволили взглянуть на закулисье турнира.

Мы расскажем, в чем особенность этого события, и поделимся фото с ивента. Также, эксклюзивно для TSN.ua, руководитель по развитию бизнеса в WePlay Esports Валентин Шевченко дал комментарий касательно основных трудностей, с которыми пришлось столкнуться при организации турнира, и готовности медиахолдинга провести The International.

Чем примечателен WePlay AniMajor

Фото: WePlay Holding

Чтобы те, кто не слишком хорошо разбирается в киберспорте, смогли понять, насколько это событие значимо для украинской индустрии, мы вкратце расскажем, что такое WePlay AniMajor.

Major-турниры – это масштабные киберспортивные события, на которых разыгрывают крупные призовые фонды. Термин, чаще всего, применяется относительно состязаний по играм от корпорации Valve – Dota 2 и CS:GO (одни из самых популярных в мире дисциплин).

В Dota 2 есть мировой чемпионат The International, который, обычно, проходит раз в году, и регулярно бьет рекорды по призовым. На The International 10 в 2021 году общий призовой составит свыше $40 млн.

Чтобы попасть на The International, команды участвуют в региональных состязаниях в рамках Dota Pro Circuit (DPC). Лучшие коллективы зарабатывают очки, которые нужны для выхода на чемпионат, а также получают приглашения на Major-турниры, где могут добыть еще больше баллов DPC. В 2021 году было два сезона региональных DPC-состязаний и два Major-турнира, где выступили лучшие представители шести регионов.

WePlay AniMajor 2021 – второй в году и последний Major-турнир перед The International 10. По его итогам на чемпионат получили приглашения восемь команд.

В столице Украины ранее проходил The Kiev Major 2017 по Dota 2, но его организацией занималась румынская компания PGL Esports. WePlay AniMajor – первый Major-турнир по Dota 2, который в нашей стране проводят украинцы. Так как, несмотря на то, что WePlay Esports приобрел статус международного киберспортивного медиахолдинга, большая часть его сотрудников и проектов базируются в Украине, где он и был изначально основан.

Как проходил WePlay AniMajor

Турнир состоялся на WePlay Esports Arena Kyiv на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины". В павильонах организатор построил две локации для прямых эфиров. На первой проходили эфиры англоязычной трансляции турнира на Wild Card и групповом этапах.

Фото: WePlay Holding

Вторую оформили специально для LAN-состязаний плей-офф.

Фото: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding

Обе локации выполнены в стили аниме, что изначально было заявлено в названии турнира.

Арка, через которую киберспортсмены выходили на сцену, была украшена двумя одиннадцатиметровыми статуями, которые изображают персонажей игры Juggernaut и Monkey King в стиле аниме Naruto (статуи Долины Завершения).

Фото: WePlay Holding

Последний день турнира своим выступлением открыл японский исполнитель Tokyo Machine, чья музыка звучит во многих популярных играх, включая Rocket League.

Фото: WePlay Holding

По данным аналитической компании Esports Charts, трансляцию турнира в пике смотрело более 645 тыс. человек (на всех языках, кроме китайского).

Бессонные ночи, много работы, куча встреч: представитель WePlay Esports о подготовке к турниру

Фото: WePlay Holding

Руководитель по развитию бизнеса WePlay Esports Валентин Шевченко рассказал TSN.ua о первом тизере турнира, в котором медиахолдинг намекнул комьюнити о предстоящем событии:

"Когда мы поняли, что будем проводить Major, было принято оперативное решение запустить такой тизер. Просто видеоролик и ничего больше. Тот, кто знает, поймет. Это была отсылка к предыдущему Major-турниру, который проходил в Киеве. И аудитория поняла".

Он также поделился подробностями подготовки турнира:

"Организовать WePlay AniMajor было непросто, но возможно: бессонные ночи, много работы, куча встреч. Затем встала необходимость оперативно привезти и расселить 18 команд. Мы привезли их немного раньше, чтобы отснять много контента, который мы использовали во время самого турнира (заставки, видеоматериалы и так далее). Еще одной из просьб команд было организовать буткемп, то есть пространство, где они смогли бы играть и тренироваться. Это ключевым образом повлияло на выбор отеля. Нам удалось снять 18 отдельных комнат по 30–40 квадратных метров каждая, чтобы у игроков был доступ к турниру 24/7.

Были трудности с обратными билетами для команд из Китая. Мы вышли из положения, заказав частный рейс. Были некоторые проблемы с Интернетом в отеле, но мы и их оперативно решили. Как-то во время игры сервер отвалился и мы не знали, что делать, но опять-таки, совместной командной работой проблема была быстро решена.

И плюс продакш-часть: сцену, арену и декорации начали делать сразу. Один завод приостановил работу и занимался только нашим заказом. А чего стоило (во всех смыслах этого слова) придумать, заказать и вовремя установить одиннадцатиметровые фигуры героев при входе на сцену!".

На вопрос, готов ли медиахолдинг провести The International, Валентин ответил так:

"Я уверен, что мы готовы сделать The International и провести его еще лучше, чем в данный момент проходит этот Major. Считаю, что наши турниры с точки зрения продакшна, организации и самого интереса к спортивной составляющей – одни из лучших, или даже лучшие. Я очень рад быть частью команды, которая создает что-то новое и задает стандарты индустрии".

WePlay AniMajor – одно из важнейших событий в истории украинского киберспорта, которое еще окажет влияние на ее дальнейшее развитие. Следите за новостями индустрии на сайте TSN.ua.

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