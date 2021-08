Турнир по Dota 2 ко Дню Независимости Украины: назван призовой фонд

Ко Дню Независимости Украины WePlay Esports и UESF проведут турнир Independence day по Dota 2.

Медиахолдинг WePlay Esports и Федерация киберспорта Украины (UESF) проведут турнир по Dota 2 под названием Independence day. Событие посвящено Дню Независимости Украины и ее 30-летнему юбилею.

Состязание пройдет 29 августа в онлайн-формате на турнирной платформе WePlay Compete. Его призовой фонд составит 30 тыс. грн.

Первый этап Independence day состоится в формате 1v1, Best of 1 по системе Single Elimination – участник выбывает после одного поражения. Финалисты сразятся в формате Best of 3.

Цель ивента – популяризация киберспорта среди населения. На Independence day организаторы планируют установить новый рекорд Украины по количеству участников в соревновании по Dota 2.

