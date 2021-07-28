WePlay Esports получил права на русскоязычные трансляции турниров BLAST Premier по CS:GO

Права на русскоязычные трансляции турниров BLAST Premier 2021/2022 по CS:GO получил WePlay Esports.
Киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports сообщил о заключении партнерства с турнирным оператором BLAST. WePlay Esports получил права на проведение русскоязычных трансляций турниров по CS:GO серии BLAST Premier в 2021 и 2022 годах.
В рамках BLAST Premier 2021/2022 таланты медиахолдинга будут освещать осенний турнирный сезон и финал текущего года, а также события, которые пройдут в 2022-м.
- Ближайший ивент – BLAST Premier: Fall Groups 2021. Он состоится 16–26 сентября. На турнире будет разыграно $150 тыс.
- Следующим станет BLAST Premier: Fall Showdown 2021, который пройдет 12–17 октября. Призовой фонд события – $162,5 тыс.
- Завершит осенний сезон BLAST Premier: Fall Finals 2021, назначенный на 24–28 ноября. На нем разыграют $425 тыс.
- 14–19 декабря пройдет BLAST Premier: World Final 2021 с фондом в $1 млн. Он станет последним турниром BLAST Premier в году.
Расписания событий на 2022-й пока нет.
Ранее права на трансляции турниров BLAST на русском языке принадлежали российской киберспортивной организации Winstrike. Освещением состязаний занималась украинская студия Maincast.