WePlay Esports получил права на русскоязычные трансляции турниров BLAST Premier по CS:GO

WePlay Esports получил права на русскоязычные трансляции турниров BLAST Premier по CS:GO

Права на русскоязычные трансляции турниров BLAST Premier 2021/2022 по CS:GO получил WePlay Esports.

Киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports сообщил о заключении партнерства с турнирным оператором BLAST. WePlay Esports получил права на проведение русскоязычных трансляций турниров по CS:GO серии BLAST Premier в 2021 и 2022 годах.

В рамках BLAST Premier 2021/2022 таланты медиахолдинга будут освещать осенний турнирный сезон и финал текущего года, а также события, которые пройдут в 2022-м.

Ближайший ивент – BLAST Premier: Fall Groups 2021 . Он состоится 16–26 сентября. На турнире будет разыграно $150 тыс.

. Он состоится 16–26 сентября. На турнире будет разыграно $150 тыс. Следующим станет BLAST Premier: Fall Showdown 2021 , который пройдет 12–17 октября. Призовой фонд события – $162,5 тыс.

, который пройдет 12–17 октября. Призовой фонд события – $162,5 тыс. Завершит осенний сезон BLAST Premier: Fall Finals 2021 , назначенный на 24–28 ноября. На нем разыграют $425 тыс.

, назначенный на 24–28 ноября. На нем разыграют $425 тыс. 14–19 декабря пройдет BLAST Premier: World Final 2021 с фондом в $1 млн. Он станет последним турниром BLAST Premier в году.

Также читайте Медиахолдинг WePlay Esports проведет официальную русскоязычную трансляцию PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO

Расписания событий на 2022-й пока нет.

Ранее права на трансляции турниров BLAST на русском языке принадлежали российской киберспортивной организации Winstrike. Освещением состязаний занималась украинская студия Maincast.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку