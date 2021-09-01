Я рад сделать следующий шаг на пути к созданию опыта, о котором мечтал годами: создатель PUBG об основании новой студии

Я рад сделать следующий шаг на пути к созданию опыта, о котором мечтал годами: создатель PUBG об основании новой студии

Брендан "PlayerUnknown" Грин ушел из компании KRAFTON, чтобы основать собственную студию.

Портал PC Gamer сообщил об уходе Брендана "PlayerUnknown" Грина из компании KRAFTON Inc. ради открытия студии в Амстердаме. Создатель "королевской битвы" PUBG назвал свой новый проект PlayerUnknown Productions.

"Я очень благодарен всем в PUBG и KRAFTON за то, что дали мне шанс и за возможности, которые они предоставляли мне последние четыре года", – отметил Брендан.

О новом проекте он сообщил следующее:

"Сегодня я рад сделать следующий шаг на пути к созданию опыта, о котором мечтал годами. Опять же, я благодарен всем в KRAFTON за поддержку моих планов, и смогу рассказать больше о нашем проекте позже".

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Также стало известно, что KRAFTON Inc. приобрела миноритарную долю в PlayerUnknown Productions. О том, над чем будет работать студия, известно мало. Однако отмечают, что стоящие перед ней задачи будут связанны с созданием открытых миров в играх.

Брендан был одним из основных создателей игрового жанра "королевская битва". Он выпустил модификацию Battle Royale для DayZ, выступал консультантом при разработке режима Battle Royale в H1Z1. PlayerUnknown руководил разработкой PUBG, а в 2019 году возглавил программу PUBG Special Projects.

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