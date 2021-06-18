Я уверен, что из украинских игроков мы сможем вырастить новых чемпионов мира: интервью с основателем Esports Club Kyiv Максимом Беднарским

Интервью с основателем Esports Club Kyiv Максимом Беднарским.

Максим Беднарский – основатель киберспортивной организации Esports Club Kyiv, которая сейчас представлена CS:GO-командой, занимающей четвертое место среди украинских коллективов по версии портала HLTV.org.

Ранее Максим был CEO клуба HellRaisers, управляющим партнером команды Windigo Gaming, членом правления Федерации киберспорта Украины и др.

В интервью для TSN.ua он рассказал о своей работе в HR, Windigo и UESF, а также дальнейших планах по развитию EC Kyiv.

Как вы заинтересовались киберспортом?

С 2000-х годов я увлекался игрой Counter-Strike. Участвовал в локальных аматорских турнирах и проникся духом соревнования в играх. На тот момент не было огромных призовых или даже минимальных зарплат, поэтому с идеей играть профессионально мне пришлось расстаться и идти работать, сначала в банк, а после и в другие классические виды бизнеса.

Но в 2014 году, когда появились большие деньги в киберспорте, стали нужны специалисты и менеджеры, которые смогли бы профессионально заниматься развитием команд. И я вернулся в эту сферу благодаря своему другу Кириллу Карасеву, который был в тот момент профессиональным игроком. Он предложил мне помочь создать и развить их новую команду HellRaisers. Впоследствии, я стал ее директором и совладельцем.

Расскажите о работе в клубе HellRaisers. Какие из своих достижений считаете ключевыми?

Когда я пришел в клуб, там было три человека и никакой структуры, даже не было контрактов. Все пришлось делать с нуля, но это как раз и было то, что мне понравилось делать. Я знал и понимал, что и как делать, с какими партнерами и о чем общаться, как выстроить иерархию и дисциплину в команде, каких людей нанять, как развивать медиа и так далее.

Спустя два года работы у нас уже был отдельный офис полный сотрудников. Я нашел спонсоров, которые покрывали расходы команды, мы расширяли количество дисциплин, в которых выступали игроки под нашим брендом, и добивались в них больших на тот момент успехов.

Из ключевых достижений. Первое – наши команды выиграли более $2 млн призовых на турнирах. Второе – в ходе поисков и переговоров, я подписал больше пяти спонсоров, которые вывели команду в ежемесячную операционную прибыль, что и было моей целью как CEO клуба.

Вы входили в руководство Федерации киберспорта Украины. Чем в ней занимались и почему ушли?

В Федерации я исполнял роль CEO – формировал стратегию и операционно управлял Федерацией для выполнения планов и поставленных целей. Также я вел переговоры с партнерами, привлек финансирование и инвестиции для реализации самых крупных проектов. Таких как Чемпионат Украины с призовым фондом в 1 млн грн. и других значимых турниров и событий.

Еще я занимался организацией локальных аматорских турниров по всей Украине, мы провели порядка 300 турниров в тех городах, где киберспорта до этого никогда не было. Также мы привлекли лидеров индустрии в качестве почетных членов Федерации и развили ее медийно.

Мы продвигали идею принятия киберспорта реальным видом спортом в Украине и, в итоге, в 2020 году это случилось. Конечно, к этому всему было причастно большое количество людей и волонтеров со всей Украины. Без этих энтузиастов ничего бы не получилось!

В тот же период вы работали над проектами арены и академии Windigo. Расскажите о них.

Эти проекты, как и Федерация, и профессиональная команда, были частью холдинга, который я создал при поддержке инвестора Артура Ермолаева. У нас была договоренность, что я, как управляющий партнер и CEO, буду заниматься киберспортивными проектами, так как имею большой опыт, связи и экспертизу на рынке.

Группа проектов была создана для диверсификации рисков связанных с инвестициями в киберспорт. Я, как CEO, участвовал в проектировании и строительстве Арены, участвовал в разработке уникального программного обеспечения для Арены, договаривался с партнерами по комплектующим и так далее.

У меня не было опыта в строительстве, но на этом этапе помог архитектор и финансовый контролер. Также сам инвестор был заинтересован в успешности проекта, поэтому многие вопросы закрывались быстрее с его участием.

Далее, для дополнительной монетизации Арены и международных спортивных успехов профессиональной команды Windigo Gaming, было принято решение создать новый проект – киберспортивную академию. В какой-то момент у нас было более 40 учеников в Днепре, которые платили более 5000 гривен в месяц за обучение в нашей Академии.

После закрытия команды количество желающих, конечно, сократилось, но Академия скорее была призвана привлекать людей на Арену и давать им платформу, с которой они могли стартовать, как профессиональные игроки, в будущем. Для родителей, которые способствуют развитию своего ребенка в киберспортивном направлении, такая платформа просто находка.

Так как самому ребенку, без помощи тренера, психолога, а также других игроков своего и выше уровня, не достичь каких-либо успехов в киберспорте. Ведь, чаще всего, ни родитель, ни ребенок, не понимают, как нужно тренироваться, чтобы превратить хобби в профессиональное увлечение и, возможно, впоследствии стать новым чемпионом мира.

А приведя своего ребенка после школы на занятия в киберспортивную академию, вы получаете профессиональный подход к работе с тренерами, психологами, изучение английской терминологии и разговорного, которые впоследствии пригодятся, даже если на каком-то этапе ваш ребенок поймет, что киберспорт не для него.

Время, проведенное в Академии под профессиональным руководством и напутствием, значительно увеличит шансы ребенка перейти на более профессиональный уровень.

Что мотивировало вас на создание команды Windigo Gaming?

Спортивные достижения и жизнь команды, тренировочный процесс и соревнования с лучшими игроками в мире – это то, что до сих пор мотивирует меня заниматься киберспортивными командами. Я считаю, это – спорт, стоя на сцене в моменты их побед или поражений, я получаю такие же эмоции, как и мои игроки.

Моя мотивация построена больше на энтузиазме, но кто же не хочет заниматься любимым делом, в итоге получая за это какие-то деньги? Хотя условия в Украине намного хуже, чем в западных странах на этом рынке, я все равно не жалею, что работаю в Украине и продвигаю украинские бренды на международном уровне.

Победа коллектива на WESG 2018-2019 по CS:GO стала самым большим его достижением и началом конца. Как так получилось?

Мы долго шли к этой победе, она продвинула нашу команду на 11 место в мире. Но была и обратная сторона медали – невыплаты от спонсоров и турниров, например, призовые с того турниры мы ждали более года. Когда ты занимаешься командой, как бизнесом, и используешь инвестиции для ежемесячных выплат, ты даешь инвестору надежды на возврат денег с помощью призовых и других источников доходов.

А когда тебе не выплачивают деньги год, инвестор не особо хочет этот год оплачивать счета ежемесячно, без четкого понимания, что эти деньги вернутся достаточно быстро. Для того, чтобы дальше развиваться после этого титула и думать о том, как соревноваться на уровне с топ-4 командами мира, нужны дополнительные инвестиции. Гораздо более ощутимые, чем в начале пути, когда ты подписываешь неизвестных ребят.

Нужно продлевать контракты и в несколько раз увеличивать зарплаты. Тратиться на команду в надежде на следующие значимые результаты – это оказалось слишком рискованной историей для инвесторов. Так и было принято решение продать игроков в Европу и США, и закрыть команду.

Как была создана организация Esports Club Kyiv? Какие цели она ставит перед собой?

Глядя на украинский киберспорт, я всегда хотел создать команду из молодых украинских игроков, которые смогли бы выбиться на мировой уровень. После работы с HellRaisers и Windigo я понял, что готов попробовать найти таких молодых ребят и дать им нужные условия для развития.

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Спустя первых девять месяцев мы укомплектовали наконец-то состав теми ребятами, которые готовы работать в тех дисциплинарных и профессиональных условиях, которые мы для них создаем. Отсеялось порядка 10 игроков, которые не подходили нам по характеру и игровому стилю. В итоге, через полтора года молодые ребята, которые раньше играли в компьютерных клубах, вошли в топ-50 команд мира – это всего 250 людей в мире, которые играют на таком высоком уровне, для нас это уже достижение!

Мы выиграли несколько небольших турниров и продвигаемся в международных лигах. Сейчас я ищу новых партнеров для создания улучшенных условий для того, чтобы команда могла расти и достигать новых высот.

Необходимо купить или арендовать базу для сборов и проживания игроков, эту базу нужно укомплектовать технически. Также необходимо улучшить и продлить контракты игроков, нанять дополнительный штат людей в организацию для работы над медиа-составляющей и тренировочным процессом, создать инфраструктуру и академию, подписать составы по другим дисциплинам и так далее.

На все это необходимы сотни тысяч долларов инвестиций, которые при достойных результатах вернуться гораздо быстрее, чем, например, инвестиции в недвижимость или другие классические виды бизнеса. Я уверен, что из украинских игроков мы сможем вырастить новых чемпионов мира, для меня это главная цель.

Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Мы рассматриваем дисциплины, в которых можно без особых рисков открыть составы из молодых игроков. Также в планах открытие Академии, компьютерного клуба, тренировочной базы и проектов, которые смогут дополнительно монетизировать этот бизнес. Основной задачей в наших реалиях является поиск спонсоров или инвесторов, которые готовы вкладывать в украинскую команду и терпеливо ждать возврата денежных средств.

По вашему мнению, в чем нуждаются украинские полупрофессиональные команды, чтобы добиться успеха уровня Natus Vincere? И возможно ли это?

Конечно, возможно, но нет финансирования и турнирной инфраструктуры для этого. Я думаю, что даже наши успехи уже доказали что попасть в топ-50 мира реально, а значит и в топ-30, топ-20 и так далее. Главное – создать соответствующие профессиональные условия, а это инвестиции, причем не малые.

NAVI была создана меценатом из Казахстана, от нее никто не требовал возврата инвестиций, что способствовало более быстрому развитию организации и игроков, так как любой доход она спокойно могла реинвестировать, как и те средства, которые ей выделял меценат. Если найдется даже не меценат, а просто инвестор, который сможет вложить за три года необходимые средства, то мы увидим новых игроков в топе мировых соревнований.

Насколько турниры, которые проводят UESF и UPEA, способствуют развитию профессионального киберспорта в стране?

Даже просто их существование способствует развитию аматорского спорта, а профессионалами становятся люди, которые начинают с аматорского уровня. Эти турниры – отличная площадка для новых молодых игроков. Ты можешь не только получить нужный опыт, повысить свой индивидуальный и командный уровень, но и, получив реальные денежные призы с этих турниров, доказать своим родным и близким, что этим можно заниматься профессионально.

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Получать за игру доход – это очень важно в наших реалиях. Когда родители против просиживания штанов за компьютером, их мнение легко может изменить приз в виде 10 000 гривен, который ты выиграл на турнире по Counter-Strike!

Другой вопрос в том, что делают эти организации для профессионалов и других субъектов рынка вне аматорской сцены. Скорее всего, ничего пока что. Но так как развитие аматорского спорта, в целом, влияет со временем и на профессиональный, я считаю, что турниры, которые проводят эти организации, очень важны для будущих про-игроков.

Какие шаги еще стоило бы предпринять подобным организациям или правительству?

Организациям и правительству стоит думать о том, как помочь участникам рынка. Киберспорту необходимы дотации, как и другим видам спорта. К сожалению, состояние спорта в Украине оставляет желать лучшего.

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Только благодаря усилиям энтузиастов сейчас в Украине существуют несколько киберспортивных команд, но все они не являются субъектами хозяйственной деятельности Украины из-за несовершенства трудового и налогового кодексов. Вот направление, куда надо смотреть правительству – упрощение жизни для субъектов киберспортивного рынка в Украине и создание реальной инфраструктуры на базе школ и университетов для развития игроков.

Так как далеко не у всех родителей на сегодняшний день есть $3–5 тысяч, чтобы создать необходимые технические условия для игры на полупрофессиональном и высоком аматорском уровнях. Создание банальных киберспортивных классов, занятий и академий на локальном уровне, уже сделает большой прорыв, подкрепив эту инфраструктуру соревнованиями между учащимися и прививая желание болеть за своих друзей в матчах между школами, классами и университетами.

Также необходимо создавать профессиональные курсы по маркетингу, менеджменту и другим классическим дисциплинам на базе учебных заведений для киберспортивных энтузиастов, чтобы ускорить развитие инфраструктур и команд на локальном уровне. Ведь не каждому суждено быть лучшим в мире игроком, а профессионалов, которые не играют, а управляют киберспортивными проектами или работают в них, тоже немало, и их нужно развивать.

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Как вы считаете, в ближайшие годы ситуация может улучшиться?

Это будет зависеть напрямую от инвестиций в украинские команды и игроков. Хочется верить, что ситуация может измениться, я с удовольствием помогу тем людям и организациям, которые готовы вкладывать в развитие украинского киберспорта.

Рынок киберспорта каждый год растет в объеме и скоро начнет догонять классические виды спорта по зрителям и деньгам. Если Украина не хочет смотреть со стороны на этот "поезд", то нужно уже в него "запрыгивать" и прикладывать все усилия, чтобы киберспорт в Украине развивался уже сейчас.

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