Я за целостность своей страны: Александр "s1mple" Костылев ответил на обвинения в сепаратизме

Я за целостность своей страны: Александр "s1mple" Костылев ответил на обвинения в сепаратизме

Александр "s1mple" Костылев прокомментировал ситуацию с видео, в котором называет Крым российским.

CS:GO-игрок клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев опубликовал в соцсетях ответ на обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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Он отметил, что второй день получает негативные комментарии из-за волнения, вызванного публикацией видео со стрима, который он проводил около года назад. На нем Александр, отвечая на вопрос, сказал, что Крым российский.

О посте и обвинении, которое предъявил политический активист Сергей Стерненко, мы писали ранее.

Что ответил s1mple на обвинения

Александр заявил, что клип, который Сергей Стерненко прикрепил к своему обвинительному посту, вырван из контекста.

"Без понимания происходящего мои слова могут задеть чувства людей. Поэтому лучше объяснюсь", – отметил киберспортсмен.

Прежде всего, он обрисовал свое отношение к родной стране:

"Я за целостность своей страны. Я люблю Украину. И я горжусь, что я украинец и представляю страну на мировой сцене, и не один раз выходил с флагом своей страны на самых крупных чемпионатах, потому что для меня это важно. В свое время я ушел из американского клуба Liquid, чтобы вернуться в Украину и продолжить свою карьеру здесь".

Что же касается самого видеоролика и высказывания о принадлежности Крыма РФ, игрок объяснил свои слова так:

"И на этот вопрос я ответил не особо задумываясь, просто предполагая, что человек, который спрашивает на английском уточняет о ситуации в Крыму на данный момент: например, какие законы сейчас там по факту действуют для иностранцев, приезда и т.д.".

Также s1mple отметил:

"Я говорил неоднократно на своих трансляциях, что за целостность Украины. Эти же клипы не форсят, а предпочитают зацепиться за оговорку и называть меня предателем".

С полной версией текста можете ознакомиться ниже.

Реакция активиста на ответ киберспортсмена

Сергей Стерненко у себя в Twitter прокомментировал ответ Александра.

Тут Олександр Костилєв S1mple з NaVi вирішив відреагувати на скандал із його словами що Крим це росія.



Він каже що відео старе, хоча це ніяк не скасовує його висловів. pic.twitter.com/LOGvbJFw1o — Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021

Также он обратил внимание на то, что снайпер NAVI прямо не заявил о принадлежности Крыма Украине.

Ну і головне

Олександр так і не вибачився та не написав що Крим це Україна.



Мабуть, тому що тоді його офіційний спонсор і за сумісництвом фанат путіна російський олігарх Тіньков рублів більше не дасть.



Та і росіяни-колеги по команді можуть не зрозуміти.



Далі буде. pic.twitter.com/DtPvZ4KkYt — Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021

Более того, Сергей опубликовал клип с трансляции девушки Александра Арины Бердниковой, также известной как стримерша AhriNyan, где она читает его ответ.

Є і реакція його російської дівчини на ці сторіз. Каже «чітала фігню которую ти виложил» pic.twitter.com/PPVgVSmI7D — Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021

Нежелание s1mple публично высказываться о том, что Крым принадлежит Украине, активист связывает с тем, что игрок сейчас находится в РФ.

Так і є. Він на росії зараз живе https://t.co/GRJEp18pxa — Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021

В целом, большинство активистов, которые критиковали Александра ранее, объяснение не удовлетворило, вызвав ряд новых вопросов. Однако в соцсетях s1mple наблюдается позитивная реакция фанатов на ответ.

Будет ли эта история иметь еще какие-либо последствия, пока неизвестно.

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