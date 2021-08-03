Я за целостность своей страны: Александр "s1mple" Костылев ответил на обвинения в сепаратизме

Александр "s1mple" Костылев прокомментировал ситуацию с видео, в котором называет Крым российским.
CS:GO-игрок клуба Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев опубликовал в соцсетях ответ на обвинения в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Он отметил, что второй день получает негативные комментарии из-за волнения, вызванного публикацией видео со стрима, который он проводил около года назад. На нем Александр, отвечая на вопрос, сказал, что Крым российский.
О посте и обвинении, которое предъявил политический активист Сергей Стерненко, мы писали ранее.
Что ответил s1mple на обвинения
Александр заявил, что клип, который Сергей Стерненко прикрепил к своему обвинительному посту, вырван из контекста.
"Без понимания происходящего мои слова могут задеть чувства людей. Поэтому лучше объяснюсь", – отметил киберспортсмен.
Прежде всего, он обрисовал свое отношение к родной стране:
"Я за целостность своей страны. Я люблю Украину. И я горжусь, что я украинец и представляю страну на мировой сцене, и не один раз выходил с флагом своей страны на самых крупных чемпионатах, потому что для меня это важно. В свое время я ушел из американского клуба Liquid, чтобы вернуться в Украину и продолжить свою карьеру здесь".
Что же касается самого видеоролика и высказывания о принадлежности Крыма РФ, игрок объяснил свои слова так:
"И на этот вопрос я ответил не особо задумываясь, просто предполагая, что человек, который спрашивает на английском уточняет о ситуации в Крыму на данный момент: например, какие законы сейчас там по факту действуют для иностранцев, приезда и т.д.".
Также s1mple отметил:
"Я говорил неоднократно на своих трансляциях, что за целостность Украины. Эти же клипы не форсят, а предпочитают зацепиться за оговорку и называть меня предателем".
С полной версией текста можете ознакомиться ниже.
Реакция активиста на ответ киберспортсмена
Сергей Стерненко у себя в Twitter прокомментировал ответ Александра.
Тут Олександр Костилєв S1mple з NaVi вирішив відреагувати на скандал із його словами що Крим це росія.— Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021
Він каже що відео старе, хоча це ніяк не скасовує його висловів. pic.twitter.com/LOGvbJFw1o
Также он обратил внимание на то, что снайпер NAVI прямо не заявил о принадлежности Крыма Украине.
Ну і головне— Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021
Олександр так і не вибачився та не написав що Крим це Україна.
Мабуть, тому що тоді його офіційний спонсор і за сумісництвом фанат путіна російський олігарх Тіньков рублів більше не дасть.
Та і росіяни-колеги по команді можуть не зрозуміти.
Далі буде. pic.twitter.com/DtPvZ4KkYt
Более того, Сергей опубликовал клип с трансляции девушки Александра Арины Бердниковой, также известной как стримерша AhriNyan, где она читает его ответ.
Є і реакція його російської дівчини на ці сторіз. Каже «чітала фігню которую ти виложил» pic.twitter.com/PPVgVSmI7D— Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021
Нежелание s1mple публично высказываться о том, что Крым принадлежит Украине, активист связывает с тем, что игрок сейчас находится в РФ.
Так і є. Він на росії зараз живе https://t.co/GRJEp18pxa— Serhii Sternenko (@sternenko) August 2, 2021
В целом, большинство активистов, которые критиковали Александра ранее, объяснение не удовлетворило, вызвав ряд новых вопросов. Однако в соцсетях s1mple наблюдается позитивная реакция фанатов на ответ.
Будет ли эта история иметь еще какие-либо последствия, пока неизвестно.