Юрий Ткач оказался на грани развода с женой: "Дошли практически до дна"

Известный украинский юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Ткач признался, как оказался на грани развода с супругой Викторией.

Об этом комик откровенно рассказал в программе "ЖВЛ представляет". В частности, комментируя отношения с женой, Юрий Ткач говорит так: "Дошли практически до дна". Дело в том, что супруги пережили серьезный кризис. Как говорит шоумен, они с возлюбленной умалчивали немало проблем, у них накопилось много вопросов друг к другу. В конце концов это все вылилось в кризис.

Впрочем, для влюбленных было важно сохранить семью. Поэтому они обращались к психотерапевтам, занимались духовными практиками и медитациями. В конце концов, это дало результат, ведь супруги нашли общий язык.

Юрий Ткач с женой / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

"У каждой семьи есть свои моменты, свои кризисы в жизни, через один из таких мы… Я не скажу, что это было глобально. До развода не дошло! Накопилось вопросов, проблем, умалчивания проблем. Здесь важно сохранить, сохранить и еще раз сохранить. Для этого очень круто помогают психотерапевты, очень круто помогают какие-то духовные практики, медитации и так далее. Все для этого сгодится", - делится Юрий Ткач.

Более того, влюбленные планируют укрепить их отношения еще и церковным браком. Правда, когда произойдет венчание, пара пока что не знает. Как говорит Юрий Ткач, дата сама их выберет.

Юрий Ткач с женой в Харькове / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Напомним, сейчас певица MamaRika переживает серьезный кризис в браке с юмористом Сергеем Середой. На днях артистка в слезах рассказала о своем самом большом страхе.

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