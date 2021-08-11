За четыре года проекты компании Blizzard лишились 20 млн активных игроков

За четыре года проекты компании Blizzard лишились 20 млн активных игроков

Во втором квартале 2021 года число активных пользователей в играх Blizzard упало до 26 млн в месяц.

С 2017-го по 2021 год ежемесячный показатель активных пользователей в играх Blizzard уменьшился почти в два раза. Это продемонстрировали результаты исследования, которое провел на основе финансовых отчетов компании пользователь reddit под ником ItsMikeMeekins.

reddit.com

Он проанализировал данные за период с первого квартала 2016 года по второй квартал 2021-го. По графику видно, что на пике (второй квартал 2017 года) ежемесячное количество активных игроков в проекты Blizzard становило 46 млн. После идет спад, который время от времени сменяется небольшими подъемами.

Через четыре года, во втором квартале 2021-го, показатель упал до 26 млн активных игроков, как в первом квартале 2016 года.

Сейчас компания переживает скандал из-за корпоративного сексизма, Blizzard столкнулась со многими проблемами, включая забастовки сотрудников и бойкоты игр со стороны пользователей. Есть вероятность, что в ближайшем будущем число активных игроков достигнет нового минимума.

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