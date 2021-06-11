За эти три года мы успели натворить много всего во всех смыслах этой фразы: сооснователь Maincast Виталий "v1lat" Волочай

Сооснователь и комментатор Maincast Виталий "v1lat" Волочай поделился мыслями касательно трехлетней годовщины студии.

9 июня украинская киберспортивная компания Maincast отпраздновала свою трехлетнюю годовщину. С момента основания она более чем в два раза выросла по количеству сотрудников и провела 80+ крупных трансляций, которые посмотрели сотни миллионов человек.

Эксклюзивно для TSN.ua сооснователь и комментатор Maincast Виталий "v1lat" Волочай, а также кастеры студии Арсений "Ceh9" Триноженко и Дмитрий "Flunky" Мешков дали комментарии касательно ее третьей годовщины.

Виталий "v1lat" Волочай

"Вот честно, три года пролетели как-то очень быстро. Я позавчера как раз день сидел и удивлялся от осознания годовщины Maincast.

Мысли были двоякие, ведь за эти три года мы успели натворить много всего во всех смыслах этой фразы.

С одной стороны, мы побили несколько рекордов по просмотрам в CS:GO и Dota 2, провели несколько собственных турниров, мы постоянно пробуем себя в тех дисциплинах, которые может и не сверхпопулярны у нас, но имеют преданную фанатскую базу, для которой хочется работать.

Меня дико радует, о чем я и так часто упоминаю с фанатским восторгом, что мы зашли на территорию большого спорта и приложились к трансляциям NBA и Лиги чемпионов. И я доволен, что мы открываем для комьюнити дорогу в киберспорт. За эти годы мы нашли много новых талантов, а парни, несмотря на бухтение и постоянные "что за ноунеймы?" в чате, упорно работают и развиваются быстрее многих олдов.

А теперь пришло время для того самого "но".

На пути к этим достижениям мы где-то сбавляли обороты, теряли задор и временами забывали, ради чего, был создан Maincast. Нет, я не отказываюсь от своих прошлых слов о том, что мы ориентируемся на картинку спортивных трансляций. Но строгость кадра и одежды не мешает развлекаться. Кто регулярно смотрит спортивные шоу на ESPN и Fox, тот понимает, о чем я.

И вот это я иногда упускал из виду. Не как комментатор или ведущий, а скорее как руководитель, потому, что этому вектору должны следовать не отдельные люди, а буквально все, кто работает на камеру и за ней.

В общем, на месте стоять мы точно не будем. Так что спасибо всем, кто провел с нами эти три года и останется как минимум еще на три – более насыщенных и ярких. Но не буду загадывать наперед. Скоро квалы на The International – там все и увидите", – прокомментировал трехлетие студии Виталий "v1lat" Волочай.

Арсений "Ceh9" Триноженко

"Для меня работа в Maincast сама по себе является ярким событием, так как я могу лицезреть, а также комментировать, самые крупные и красивые матчи на CS:GO-сцене. Большое спасибо студии за такую возможность и многих лет процветания!", – поделился комментатор Maincast, экс-участник команды NAVI, аналитик, стример и блогер Арсений "Ceh9" Триноженко.

Дмитрий "Flunky" Мешков

"Самым ярким событием за время работы в Maincast были мои первые эфиры на квалификациях The International 8, я испытал много позитивных и крутых эмоций. А после еще и первый корпоратив, который был просто шикарным!", – отметил ведущий студии аналитики и комментатор Dota 2 и CS:GO Дмитрий "Flunky" Мешков.

Достижения Maincast

Компания Maincast была основана в июне 2018 года, первым ее эфиром стала квалификация на The International 2018. В том же году компания провела один из самых просматриваемых в истории онлайн‑турниров по Dota 2 Maincast Autumn Brawl, который собрал 6 520 37 просмотров.

Также студия запустила первый YouTube-канал с оригинальным контентом с мест проведения главных турниров по Dota 2. Съемочная группа показала закулисье турниров.

Трансляция квалификаций на The International 2019 от Maincast стала самой популярной в мире, собрав 58% всех просмотров квалификаций на Twitch, а канал csgomc_ru в 2020 году стал первым среди русскоязычных киберспортивных каналов.

В 2020 году Maincast получила эксклюзивные права на освещение турниров по Dota 2 от ESL и DreamHack, а также серии ESL Pro Tour по CS:GO на русском языке. Соглашение продлится до февраля 2023 года. Сейчас студия освещает 70% премиальных турниров по Dota 2 и CS:GO.

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