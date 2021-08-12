На PUBG Mobile только в июле 2021 года игроки потратили свыше $299 млн

На PUBG Mobile только в июле 2021 года игроки потратили свыше $299 млн

В июле 2021 года PUBG Mobile стала самой прибыльной мобильной игрой, заработав $299 млн.

Ресурс Sensor Tower опубликовал рейтинг самых кассовых мобильных игр в июле 2021 года. Возглавила его PUBG Mobile, на которую игроки со всего мира потратили свыше $299 млн за прошлый месяц. Аналитики отмечают, что этот показатель на 26,7% выше, чем за аналогичный период в 2020 году.

sensortower.com

68,4% от дохода пришлось на версию игры под названием Game For Peac, которая распространяется на рынке Китая. 6,7% от общей суммы потратили пользователи из США, а еще 6% – игроки из Турции.

Второе место в рейтинге заняла Honor of Kings, на которую игроки потратили $231,2 млн. Доля китайского рынка – 94,7%. В топ-5 также вошли игры Genshin Impact, Pokemon GO и Roblox.

Основываясь на продажах сервисов App Store и Google Play, эксперты Sensor Tower назвали и оборот глобального рынка мобильных игр в июле 2021 года. Он составил $7,6 млрд, превысив прошлогодний показатель на 7,2%. 29% от общей суммы – $2,2 млрд – потратили граждане США.

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