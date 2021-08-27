За передачу конфиденциальной информации конкурентам экс-тренера команды Heroic по CS:GO забанили на два года

За передачу конфиденциальной информации конкурентам экс-тренера команды Heroic по CS:GO забанили на два года

Бывший тренер команды Heroic по CS:GO HUNDEN получил бан на два года.

Бывший тренер коллектива Heroic по CS:GO Николай "HUNDEN" Петерсен получил двухгодичный бан от Комиссии по киберспортивной этике (ESIC). Она признала Николая виновным в передаче третьим лицам конфиденциальной информации, которая принадлежит клубу.

О конфликте между киберспортивной организацией и тренером стало известно в конце июля. Heroic сообщила о прекращении сотрудничества с HUNDEN и обвинила его в передаче сведений о тактиках команды конкурентам.

Расследование происшествия стартовало в начале июля. За это время ESIC собрала достаточно доказательств вины Николая, чтобы вынести ему обвинительный приговор.

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До вынесения приговора HUNDEN в интервью датским СМИ заявлял, что его позицию ESIC отказалась выслушивать и даже угрожала продлить наказание, если он подаст апелляцию. Комиссия это обвинение опровергла.

Во второй части интервью он также заявил, что игроки Heroic знали о баге с тренерской камерой, за использование которого ESIC в 2020 году отстранила самого Николая и еще 36 человек.

О ситуации с экс-тренером Heroic высказались и многие украинские лидеры мнения. Так, сооснователь студии Maincast и комментатор Виталий "v1lat" Волочай удивился, почему киберспортивное комьюнити до сих пор не отвернулось от HUNDEN после всех его проступков.

So esport community cancelled a lot of players and talents and Hunden is still there? Really? — Vitalii Volochai (@v1lat) August 26, 2021

Блогер и аналитик Александр "Petr1k" Петрик счел его поведение по отношению к игрокам недостойным.

За то, что делает Хунден, пацаны на районе перестали бы уважать. — Oleksandr Petryk (@petr1k_tv) August 26, 2021

Аналитик и экс-тренер команды Natus Vincere по CS:GO Михаил "Kane" Благин также раскритиковал поведение коллеги.

Hunden пробил дно , грош цена такому тренеру. Недаром говорят - истинная ценность человека познаётся в беде. — Mike (@navi_kane) August 27, 2021

Блогер и комментатор Арсений "ceh9" Триноженко в ролике на YouTube высказался касательно обвинения игроков Heroic в причастности к мошенничеству. Арсений предположил, что HUNDEN может это говорить, чтобы перенаправить с себя на них часть недовольства комьюнити. Однако он отметил, что игроки действительно могли быть в курсе.

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