Защитник ФК "Барселона" стал совладельцем слота в испанской лиге по League of Legends

Защитник ФК "Барселона" стал совладельцем слота в испанской лиге по League of Legends

СМИ сообщают, что футболист Жерар Пике стал совладельцем слота в LVP SuperLiga.

Портал Dot Esports сообщил, что защитник ФК "Барселона" Жерар Пике и стример Ибай Льянос "Ibai" Гаратея купили слот в LVP SuperLiga за €300 тыс. Название и участники их новой команды пока неизвестны, но она сможет принять участие в испанской лиге по League of Legends уже со следующего сезона.

Футболист и стример приобрели место, которое коллектив Astralis Stormbringers заработал победой над Emonkeyz. Известно также, что слотом интересовались клубы Fnatic, Case Esports и Heretics.

Журналисты Dot Esports отметили, что Ibai уже несколько месяцев назад заявлял о намерении стать частью испанской лиги по League of Legends в эксклюзивном интервью для портала.

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