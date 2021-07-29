Zeus, s1mple, Iceberg: каким бизнесом занимаются украинские киберспортсмены

Пицца, суши и не только: IRL-бизнес украинских киберспортсменов.

Довольно часто киберспортсмены вкладывают заработанные средства в собственные клубы или академии. Многие также ищут альтернативные способы заработка, чаще всего, связанные с созданием контента на Twitch и YouTube.

Но есть и те, кто выбирает иной путь. Мы расскажем о троих украинских киберспортсменах, которые решились попробовать свои силы в традиционных видах бизнеса. Примечательно, что все они в то или иное время выступали за клуб Natus Vincere.

Представляем IRL-проекты Александра "s1mple" Костылева, Даниила "Zeus" Тесленко и Богдана "Iceberg" Василенко.

Ninja Sushi. Семейный бизнес (s1mple)

Доставка японской еды Ninja Sushi открылась в 2018 году в Киеве. Со временем отделения также появились в Одессе, Днепре, Харькове, Москве, Краснодаре, Ростове, Воронеже и Баку.

Проект основали снайпер CS:GO-состава Natus Vincere Александр "s1mple" Костылев и его брат Алексей Костылев (креативный директор NAVI) совместно с партнерами.

Raven Bar. Абсолютно спонтанная кальянная (Iceberg)

В 2018 году в Киеве открылась кальянная Raven Bar. Ее совладельцем стал игрок в Dota 2 Богдан "Iceberg" Василенко. В тот период он выступал за клуб Winstrike, но больше известен фанатам, как бывший игрок Natus Vincere. Он покинул NAVI в конце мая, а в июне сообщил о поиске новой команды.

В интервью для Youtube-канала студии Maincast Богдан рассказал об открытии кальянной и особо подчеркнул, что это решение было спонтанным.

Chicago Pizzza. 1,5-килограммовая пицца (Zeus)

Бывший профессиональный игрок в CS 1.6 и CS:GO, выигрывавший мировые чемпионаты в составах Natus Vincere и Gambit Esports, вынашивал идею собственной пиццерии не один год.

Даниил "Zeus" Тесленко открыл первое заведение Chicago Pizza в 2020 году в Харькове. После появилось отделение в Киеве, а буквально вчера, 28 июля, состоялось открытие пиццерии во Львове. На нем также прошла фанатская встреча, которую помимо Zeus также посетили такие экс-участники NAVI, как Данил "Dendi" Ишутин и Арсений "ceh9" Триноженко.

Как сообщил Даниил в своих соцсетях, сейчас также ведутся переговоры касательно открытия пиццерий Chicago Pizza в Польше, Германии и Казахстане.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку