Уолт Дисней с женой Лилиан стоят на борту итальянского лайнера "Rex" в Нью-Йорке, 1 августа 1935. Супруги только прибыли из Европы.

1 августа в истории: возвращение Уолта Диснея из Европы, Брижит Бардо — из Мексики и победа Майка Тайсона

1 августа в истории: возвращение Уолта Диснея из Европы, Брижит Бардо — из Мексики и победа Майка Тайсона

Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с раком легких.

Сегодня, 1 августа, отмечается Международная неделя клоунов и Международный день "чайлдфри". В этот день в 1774 году английский ученый Джозеф Пристли получил чистый кислород, в 1900 году основали футбольный клуб "Боруссия" (Менхенгладбах), в 1965 году Пол Маккартни впервые исполнил песню "Yesterday", в 1981-м — в США впервые вышел в эфир музыкальный телеканал MTV. А еще в этот день в 1936 году родился известный французский модельер Ив Сен Лоран.

Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.

История в фото

Томас А. Эдисон и двое ребят, которые выиграли стипендию Эдисона на лужайке дома в Вест-Оранже, штат Нью-Джерси, США, 1 августа 1930. / Associated Press

Уолт Дисней с женой Лилиан стоят на борту итальянского лайнера "Rex" в Нью-Йорке, 1 августа 1935. Супруги только прибыли из Европы.

Бобби Кнап ныряет в центр вертушки, образованной участниками водного балета, во время еженедельной репетиции летнего "аквашоу" в амфитеатре "Флашинг Медоуз", Нью-Йорк, 1 августа 1953. / Associated Press

Итальянская кинозвезда Софи Лорен с мужем Карло Понти (в центре) и Кэри Грантом (слева). Лорен получила награду за роль в фильме "Такая женщина" на итальянском кинофестивале в Таормине, 1 августа 1960. / Associated Press

Звезда французского кино Брижит Бардо прибыла с мужем Гюнтером Заксом с медового месяца в Мексике в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке 1 августа 1966. / Associated Press

Художник и продюсер Энди Уорхол в Лондоне, 1 августа 1971. / Associated Press

Боксер Мухаммед Али посетил клинику искалеченных детей в Новом Орлеане в рамках рекламной кампании реванша с Леоном Спинксом и подарил подписанные боксерские перчатки 8-летнему мальчику, 1 августа 1978 / Associated Press

Американский футболист О. Джей Симпсон в Сан-Франциско пьет воду на игровом поле, 1 августа 1978. / Associated Press

Тина Тернер выступает в Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке, 1 августа 1985. / Associated Press

Майк Тайсон (справа) бьет Тони Таккера во время их поединка за титул в тяжелом весе в Лас-Вегас-Хилтон в Парадайс, штат Невада, 1 августа 1987. / Associated Press

Одетые в традиционное свадебное платье, Тимоти Фуль Шер, карнавальный игровой агент из Флориды и Нони Теджакасуме, компьютерный аналитик из Индонезии, прыгают вместе после короткой свадебной церемонии на 170 футов над Атлантическим океаном в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, 1 августа 1992. Сотни людей на набережной наблюдают за происходящим. / Associated Press

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