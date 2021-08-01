1 августа в истории: возвращение Уолта Диснея из Европы, Брижит Бардо — из Мексики и победа Майка Тайсона
Сегодня отмечают Всемирный день борьбы с раком легких.
Сегодня, 1 августа, отмечается Международная неделя клоунов и Международный день "чайлдфри". В этот день в 1774 году английский ученый Джозеф Пристли получил чистый кислород, в 1900 году основали футбольный клуб "Боруссия" (Менхенгладбах), в 1965году Пол Маккартни впервые исполнил песню "Yesterday", в 1981-м — в США впервые вышел в эфир музыкальный телеканал MTV. А еще в этот день в 1936 году родился известный французский модельер Ив Сен Лоран.
Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.