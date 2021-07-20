20 июля в истории: Международный день торта, начало истории BMW и день леденца на палочке

20 июля в истории: Международный день торта, начало истории BMW и день леденца на палочке

В этот день празднуют Международный день шахмат и Международный день торта, родилась всемирно известная актриса, загадочная смерть которой до сих пор вызывает интерес поклонников, и поэт, стихи которого мы до сих пор цитируем.

20 июля в Украине и мире отмечают ряд праздников и памятных дней таких как Международный день шахмат и Международный день торта. В США в этот день проводится Национальный день леденцов на палочке — прекрасный повод попробовать немного сладостей. Рассказываем, какие главные исторические даты следует знать и кто из известных людей родился в этот день.

Знаменательные даты

1534 год — в Кембридже зарегистрировано первое в мире издательство.

1585 — экспедиция Джона Дэвиса достигла южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения.

1871 — английская футбольная ассоциация предложила учредить Кубок вызова (Challenge Cup) для клубов, входящих в ее состав.

Этот шаг стал решающим в быстром развитии футбола как вида спорта. Через четыре года футбол стал профессиональным, и уже в 1881 году ассоциация насчитывала в своих рядах 128 клубов.

1917 — в Германии зарегистрирована торговая марка BMW.

Associated Press

1924 — основана Международная шахматная федерация. С тех пор этот день отмечается как Международный день шахмат.

1940 — американский музыкальный журнал "Billboard" опубликовал первый список самых популярных песен.

Ранее в журнале уже печатали подобные списки, но приведенные в них данные были представлены компаниями-производителями и отражали популярность лишь части пластинок. Теперь все данные были сведены воедино.

1944 — мятеж немецкого сопротивления (операция "Валькирия") с целью убить Гитлера и осуществить государственный переворот.

1969 — американский космический корабль "Аполлон-11" совершил первую в истории посадку на Луну.

1993 — прозвучало заявление Председателя Совета Безопасности ООН о том, что постановление Верховного Совета РФ о статусе Севастополя как российского города не имеет юридической силы.

В 2008 году в Непале впервые в истории избрали президента.

Большинство делегатов Учредительного собрания в ходе повторного голосования отдали симпатии кандидату от центристской партии, врачу Рамбаран Ядаву. Решение об отмене в стране монархии Учредительное собрание приняло в мае, вскоре король Гьянендра покинул дворец в столице страны Катманду.

Кто из известных людей родился в этот день

В 1304 году родился Франческо Петрарка, итальянский поэт, один из выдающихся деятелей эпохи Возрождения ( "Книга песен", "Письмо к потомкам»). Он был одним из основателей литературного течения "гуманизм".

В 1873 году родился украинский композитор, педагог, основатель и ректор Одесской консерватории Витольд Малишевский.

В 1911 году родился украинский писатель Василий Кучер.

В 1919 году родился новозеландский исследователь и альпинист, первый покоритель Эвереста Эдмунд Хиллари.

В 1953 году он взошел на самую вершину мира вместе с Непальский шерпом Тенцингом Норгеем. Их подвиг был посвящен коронации Елизаветы II. Позже английская королева сделала Хиллари рыцарем и сэром. В 1957-1958 гг. Хиллари совместно с британским исследователем Фуксом руководил первой санно-гусеничной экспедицией Содружества, которая пересекла Антарктиду. Он также был руководителем ряда других знаменитых экспедиций в Гималаи и на ледовом континенте.

1938 — Натали Вуд (Наталья Захаренко), американская киноактриса украинского происхождения, известная по фильмам "Вестсайдская история" и "Большие гонки".

Смерть Натали Вуд до сих пор окутана ореолом тайн. В конце ноября 1981 года она вместе с компанией отправилась на прогулку на яхте вблизи калифорнийского побережья, во время которой актриса исчезла. Через несколько дней ее тело нашли у берегов Санта-Каталины. На борту кроме Вуд находились ее муж Роберт Вагнер, капитан яхты Деннис Деверн, а также друг пары, известный голливудский актер Кристофер Уокен. Все трое мужчин во время следствия давали противоречивые показания, но после двухнедельного расследования смерть признали несчастным случаем.

В 1967 году родился Давид Жвания, украинский политик и бизнесмен. Народный депутат от "НУНС".

В 1968 году родилась Юлия Мостовая, украинская журналистка.

С начала создания еженедельника "Зеркало недели" является его сотрудницей, а с 2011 года — главным редактором издания. Одна из самых влиятельных представительниц своей профессии в Украине. Жена политика Анатолия Гриценко.

1980 — бразильская супермодель, известная как одна из "ангелов Victoria's Secret" Жизель Бюндхен.

Жизель Бундхен / Getty Images

Поздравление с Днем рождения в этот день

Творчески поздравить с Днем рождения сегодня может помочь уже упомянутый выше писатель и именинник Франческо Петрарка, который когда-то сказал: "Истинно благородный человек не рождается с великой душой, но сам делает себя таковым великолепными своими делами".

Сегодня можно и отметить День шахмат, посмотрев нашумевший сериал от Netflix "Ход королевы" о шахматном вундеркинде Элизабет (Бет) Гармон. Сериал завоевал два "Золотых глобуса" в номинациях "Лучший минисериал или телефильм" и "Лучшая актриса в минисериале или телефильме". Также за свою актерскую игру главная героиня Аня Тейлор-Джой получила номинации на премии "Выбор критиков" и Гильдии киноактеров США.

Отпраздновать День торта можно приготовив, например, шоколадный "Пражский" или изысканный "Наполеон" и почаевничать за обедом с родными.

Читайте также: "Пражский торт": история создания и рецепты

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку