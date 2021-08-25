Девушка-маугли, Порошенко в зеленке и самосожжения: самые громкие случаи в День Независимости в Киеве

Девушка-маугли, Порошенко в зеленке и самосожжения: самые громкие случаи в День Независимости в Киеве

Кроме торжественных праздничных мероприятий в столице, украинцам День Независимости запомнится и некими причудливыми событиями.

Во время празднования 30 годовщины Независимости Украины не обошлось без курьезных случаев и чрезвычайных событий в Киеве.

ТСН.ua собрал самые примечательные из них.

Начнем с коллапса в столичном метро во время празднований. Центральные станции были закрыты, а на прилегающих возникла давка и толкотня.

Клуб коренного киевлянина

В центре города пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой во время возложения цветов рядом с памятным знаком Героям Небесной сотни. Вскоре полиция задержала мужчину, который плеснул раствором в Порошенко. Им оказался 22-летний житель Черниговской области. За хулиганство ему грозит до пяти лет заключения.

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Чтобы лучше разглядеть праздничный парад, девушка-маугли вскарабкалась по стене дома на второй этаж. Сначала прохожие, которые стали свидетелями этих усилий, сомневались в успехе девушки, но когда она все же досталась цели, то услышала аплодисменты.

Девушка-Маугли вскарабкалась на стену дома, чтобы посмотреть парад

А вот 26-летний мужчина отличился тем, что во время парада ко Дню Независимости Украины совершил самосожжение. Он облил себя веществом и поджег.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские, которые находились рядом, быстро его потушили, а медики госпитализировали. Мотивы его поступка пока неизвестны.

Еще один мужчина облил себя, правда, уже краской на Крещатике. Также он залил постамент с государственным флагом и табличкой "Украинский национальный флаг поднят 24 июля 1990 года".

У самой таблички мужчина оставил отпечаток руки с красной краски.

КГГА

Еще один странный случай произошел на концерте к 30-летию Независимости на Национальном спортивном комплексе "Олимпийский". В соцсетях очевидцы пишут, что во время выступления группы "Скрябин", на фан-зону одновременно упали все дроны.

Напомним, во время празднования Дня Независимости состоялся театрализованный перформанс "ДНК", который никого не оставил равнодушным. Заплакал даже президент Владимир Зеленский.

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