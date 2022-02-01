1-летний закарпатец Жолтико вынужден уже бороться за свою жизнь

1-летний закарпатец Жолтико вынужден уже бороться за свою жизнь

Вместе с малышом растет в его животе и большая опухоль.

В срочной помощи нуждается семья из Закарпатья, которая узнала, что в животе годовалого сына Жолта растет злокачественная опухоль.

Что с малышом что-то не так, заметили в конце 2021 года. Бабушка малыша увидела припухлость в паху мальчика. Родители сразу обратились к медикам, которые провели ряд обследований.

«В Мукачевской онкологической больнице ребенку диагностировали страшный диагноз: Нейробластома забрюшинного пространства (злокачественная опухоль-онкология). 18 января Жолтико уже начал свое лечение в Мукачево», — рассказывают волонтеры.

Но после прохождения назначенной химии ребенка направляют к киевским медикам для дальнейшего обследования и удаления опухоли, а впоследствии малыша ждет уже реабилитация. Родители мальчика понимают, что финансовую нагрузку им не потянуть.

«Ехать нужно уже, а ехать практически не з чем… Родители маленького Жолтика всеми своими силами собирают копеечку к копеечке, чтобы дообследовать ребенка и приобрести то или иное лекарство, но личные сбережения, к сожалению, не покроют такое дорогостоящее лечение», — говорят волонтеры, что помогают со сбором денежных средств.

К тому же у малыша диагностировали коронавирус, поэтому теперь и прибавится задержка в лечении по меньшей мере на две недели, и расходы по лечению ребенка и от этого недуга.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 4149 4991 4958 9721, получатель Комар Татьяна (мама ребенка).