11 лет Никита живет с трубочками в горле и животе, сейчас появился шанс это исправить

11 лет Никита живет с трубочками в горле и животе, сейчас появился шанс это исправить

Ребенка ждут на лечение в Израиле.

12-летний Никита своим образом жизни очень отличается от сверстников, ведь жить ему помогают две трубочки в горле и животе.

«Он родился абсолютно здоровым ребенком. Но в возрасте 1 годика он получил сильные ожоги ротоглотки через случайно выпитый раствор марганца. Ожоги привели к образованию рубцов в ротоглотке и сузили просвет ротоглотки до игольного ушка. Из-за сужения за счет образовавшихся рубцов, Никита не может сам дышать и есть. Ест он через трубку, установленную непосредственно в живот (гастростому), а дышит через трубку установленную в дыхательное горло (трахеостому)», — рассказывает мама мальчика.

То есть в том месте горла, где должен проходить воздух при дыхании и пища при глотании, у мальчика совсем нет просвета. Врачи в Украине на протяжении всех этих лет пытаются помочь малышу избавиться от трахеостомы. Но эффект сохраняется крайне непродолжительно. «Никите делали механические расширения твердыми инструментами под наркозом. И все бы хорошо, но результата хватает только на пару недель, через пару недель расширенный просвет сужается назад. Ежемесячно мы ложимся в больницу для проведения этой процедуры, но знаем уже точно, что через пару недель все снова сузится. И это замкнутый круг», — рассказывает мама Никиты.

Мама благодарит украинских медиков, но недавно узнала об израильской клинике, которая может провести для ребенка операцию на гортани, чтобы она больше не сужалась.

«Израильский врач считает, что с высокой вероятностью Никите поможет реконструкция ротоглотки — радикальная операция, после которой можно будет убрать трубки дыхательного горла и с живота. После радикальной операции просвет будет стабильно широкий и не будет больше сужаться, а Никита сможет уже сам есть и дышать. Но стоимость лечения более 100 000 долларов США», — рассказывает с надеждой на помощь мама Никиты.

Семья ведет сбор уже не один месяц и собрали уже почти всю сумму. Осталось лишь несколько тысяч долларов, но взять ее негде, поэтому они надеются на помощь каждого.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5457 0822 2545 4979

Монобанк 5375 4141 2519 8746

Шнайдер Елизавета Сергеевна

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