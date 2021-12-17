10-летнему Артему врачи должны ампутировать ногу и придется ставить дорогостоящий протез

Учительница Артема рассказывает, что ногу спасали, но из-за пандемии вовремя не удалось попасть на лечение.

В киевском лицее ученики вместе с учителями и родителями устроили ярмарку, чтобы собрать деньги на протез для ученика этой школы – 10-летнего Артема Волынца. Из-за пандемии мальчик не успел вовремя попасть на операцию за границу, сейчас ждет ампутации конечности и нуждается в разумном протезе.

Дети и родители принесли с собой сладости, игрушки и книги, разложили в коридоре по партам и теперь покупают все эти драгоценности друг у друга. Цель ярмарки – помочь собрать большую сумму денег. «Ибо Артем мой друг, и я хочу ему помочь. Надо 106 тысяч евро для Артема», – говорят друзья мальчика.

Артему 10 лет и он по 4-б. Когда он бегает по коридору, то не сразу и поймешь, что это ради него так стараются одноклассники. У Артема аномальное развитие левой ноги и каждый его шаг – вызов. Конечность придется ампутировать.

Учительница Артема рассказывает, что ногу спасали, но из-за пандемии вовремя не удалось попасть на лечение. «Ему каждый год нужно было делать, как-то наращивали, вытаскивали, сейчас поехали на консультацию, неутешительный вывод сделали», — рассказывает учительница мальчика Ольга Гладик.

В Германии согласились сделать операцию, но счет за лечение и реабилитацию мальчика – 106 тысяч евро.

«Будет подвижный коленный сустав, если он будет в одежде, не будет хромать, это длительный процесс реабилитации, он будет учиться ходить», — говорит мама мальчика Ирина.

Конечно, только детских сил не хватит, чтобы собрать такую большую сумму, но Артем точно знает — хорошие люди есть, и они обязательно ему помогут.

Реквизиты для помощи:

Приват Банк 4149629353934664 Волынец Ирина Николаевна