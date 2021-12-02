10-месячная Юлианка нуждается в срочной помощи

Ребенок сейчас проходит испытания, к которым его организм не был готов.

В редакцию ТСН.ua обратились родители еще совсем маленькой Юлианки Данилишин, которая с 6-месячного возраста должна бороться с тяжелой онкологией.

«4 месяца назад мы узнали о том, что у нашей дочери врожденная острая лимфобластная лейкемия. Заболевание началось внезапно, с повышения температуры тела, которая не снималась жаропонижающими препаратами. Поэтому обратились за медицинской помощью. Был проведен ряд клинико-лабораторных обследований и выставлен диагноз: «Врожденный острый лимфобластный лейкоз», – рассказывает мама ребенка.

Тогда к борьбе за жизнь ребенка присоединились в клинике "Охматдет" в Киеве, и кроха более 3 месяцев получала курсы изнурительной химиотерапии.

«Нам дали надежду на то, что мы сможем побороть болезнь, но результаты последних анализов неутешительны – агрессивная форма острой лимфобластной лейкемии с сверхранним рецидивом в костный мозг и ЦНС», – с отчаянием рассказывает мама девочки.

Врачи назначили новый протокол лечения, но мама, получив консультацию у зарубежных врачей, боится, что он не сработает. Поэтому готова вести ребенка на лечение на основе инновационных моноклональных антител, чтобы достичь второй ремиссии и успеть провести аллогенную трансплантацию стволовых клеток.

Друзья, если каждый из вас сегодня перескажет хотя бы 20 гривен на счет Юлианки, у нее есть шанс получить счастливое будущее. Спасите жизнь маленькой Юлианке. Помощь Воскресенье, 21 ноября 2021 г.

«На наши запросы откликнулась клиника в Италии, они готовы приступить к лечению. Условие клиники – оплата должна быть произведена до поездки пациента. Сумма необходима для выезда – 217 тыс евро, без учета донора и лечения, которое пока не могут просчитать. Мы не можем сдаться и опустить руки, ведь Юлианка для нас настоящий свет в жизни. Обращаемся ко всем неравнодушным: поддержите нашу дочь и подарите ей шанс на счастливое будущее, ведь хуже всего — когда болеют детки», — говорит мама Юлианки.

Сумма кажется слишком большой, но благодаря помощи многим небезразличным людям, сумма которую уже удалось собрать, приближается к половине из нужной. Поэтому собрать остальные тоже возможно, но нужно, чтобы присоединилось еще больше людей, которые пожертвуют хотя бы небольшие деньги.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ:

Счет для перевода в гривнах:

PrivatBank

5457082226676075 Данилишин Ирина (мама Юлианки)

Счет для перевода в долларах (США):

PrivatBank

IBAN: UA093052990000026207907656148 DANYLYSHYN IRYNA

Счет для перевода в евро:

PrivatBank

IBAN: UA303052990000026207907656449 DANYLYSHYN IRYNA

Счет отца девочки для перевода в гривнах:

ПриватБанк

4149 4393 1656 9916

Получатель платежа ДАНИЛИШИН ИВАН ИВАНОВИЧ

Карта отца девочки для перевода в долларах США

Получатель платежа ДАНИЛИШИН ИВАН ИВАНОВИЧ

IBAN: UA073052990000026201893978806