Десятки тысяч гривен нужны на восстановление Миланки

Родители мечтают отвести ребенка к специалистам.

Милана Деминова родилась преждевременно на 33 неделе, и это потянуло за собой тяжелые последствия в здоровье ребенка.

"На вторые сутки у ребенка начались судороги и приступы апноэ. Впоследствии поставлен диагноз гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Вскоре в 4 месяца к нашему диагнозу добавилась симптоматическая эпилепсия, диффузно кортикальная атрофия, гипоплазия мозолистого тела, ЧАЗН (частичная атрофия зрительных нервов). До 1,6 прибавилось ДЦП, спастическая тетраплегия», - рассказывает мама Миланы.

За эти годы родители дали девочке всю зависящую от них реабилитацию и достигли успехов – девочка научилась несмотря на ряд диагнозов держать голову, ползать, переворачиваться и даже пытается самостоятельно сидеть. Но до сих пор не может самостоятельно стоять, ходить и говорить.

«Врачи видят перспективу, но нужны ежедневные занятия. Мы как и каждые родители стараемся ухватиться за каждую ниточку, каждую информацию изучаем досконально, и мы уверены, что реабилитация поможет нашей девочке, ведь малышка ни в чем не виновата, и хочется видеть ее здоровой и счастливой, которая бегает своими ножками и без приступов эпилепсии! Прошу вас не остаться равнодушным к судьбе маленького ребенка. Пожалуйста, откликнитесь на наше горе, без вашей финансовой поддержки, ребенку не вылечиться. Мне не стыдно просить о помощи у людей - мне будет стыдно, если я ничего не сделаю для того, чтобы помочь своей дочери! Я обращаюсь к вам, добрым людям за помощью, пониманием и поддержкой! Будем очень благодарны всем, кто откликнется на нашу просьбу помочь Милане побороть ДЦП», - говорит мама девочки.

Реквизиты для помощи:

4731 2196 1412 9603 ПриватБанк

4441 1144 2557 3050 Монобанк

Деминова Юлия Александровна

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