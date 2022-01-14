9 тысяч евро нужны на операцию для Машеньки, которая подарит ей полноценное жизнь

Девочку ждут на операции в Сербии

Маша Устименко страдает из-за экстрофии мочевого пузыря, которая требует поэтапной реконструкции всей мочеполовой системы.

"Ребенку 8 лет и за этот период он перенес 9 операций. Первую операцию сделали в первый месяц с рождения моей дочери. Еще ребенку предстоят многочисленные оперативные вмешательства и обследования. Сейчас Маша постоянно в подгузниках, потому что из-за патологии у нее постоянное недержание мочи", - рассказывает мама ребенка.

Многочисленные операции в Украине не дали желаемых результатов, поэтому родные девочки обратились к сербскому врачу, который имеет уникальный опыт проведения операции детям с такими патологиями. Им уже была проведена уже не одна операция, но их было мало.

"15.04.2020 года в сербской клинике ребенку правильно сформировали всю мочеполовую систему и поставили стенды в мочеточнике, после этой операции 04.08.2020 было снятие стендов с мочеточников и проведена эндоскопия. Еще была проведена операция 24.03.2021 года, на которой врач сделал пластику шейки мочевого пузыря и ввел гель в мочеточники, и сформировал половые органы. После операции восстановления Машеньки было сложным, начались постоянные воспаления мочеполовой системы, потому что мочевой пузырь плохо работает, начался двусторонний заброс мочи в почки (рефлюкс). Из-за этих серьезных осложнений врач назначил приехать к нему на обследование. После обследования для решения проблемы врач рассек промежности, чтобы выходила лучше моча и назначил нам операцию, на которой будет установлена стома с добавлением подвздошной кишки, пересадка мочеточников и пластика половых органов", - говорит мама девочки.

Операция назначена на весну, но к этому времени нужно собрать на нее 9 тысяч евро.

"Собственными силами справиться мы не можем и просим вас о помощи нашему ребенку. Единственный шанс продолжать дальнейшее лечение в Сербии. Машенька устала от этих многочисленных операций и боли, она хочет стать полноценным человеком и избавиться от страшной болезни", - говорит мама ребенка.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7427 2540 2998

Устименко Инна

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