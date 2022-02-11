100 тысяч гривен – цена дальнейшего лечения Оксаны, которое может подарить ей жизнь

Женщина умоляет помочь собрать средства.

Верба Оксана из Николаевской области обращается к каждому небезразличному с призывом о финансовой помощи на ее лечение, ведь без него ее жизнь под угрозой.

«Диагноз Ca шейки матки установлен 06.03.2019 года и с тех пор нахожусь в больницах почти постоянно. Перерывы бывают раз в год в несколько месяцев и снова все сначала. Путь к моему выздоровлению очень длинный – сначала я приняла 2 химии, потом была лучевая терапия, которая состояла из 30 облучений внешних и 16 внутренних брахитерапии, а дальше снова было 4 химии через 21 день. Операция с удалением яичника и фаллопиевой трубы, другое не трогали, сказали неоперабельный метастаз трогать нельзя, тогда сменили химии потому что не помогало, 3 недели вливали, 3 недели перерыв, так прошел 2020 год», — вспоминает Оксана.

Да и этого оказалось маловато, чтобы преодолеть болезнь, в 2021 году женщина снова оказалась на лечении – новые курсы химии, новые испытания. Но болезнь не отступает.

«После прохождения лечения снова обратилась в онкобольницу с болями в области малого таза, на осмотре у гинеколога обнаружено прогрессирование опухоли. Так что врачами на консилиуме было принято решение о начале курса химиотерапии с 6 приемов и 17.01.22 я начала принимать ее. Прогнозы врачей утешительные, но путь опять-таки будет не лёгкий. Так как лечусь уже давно, организм очень ослаблен, поэтому не только нужна химиотерапия, но еще и поддерживающая и обезболивающая терапию», — рассказывает Оксана.

Семья женщины уже знает цену лечения и понимает, что новую назначенную терапию им самостоятельно не потянуть финансово, ведь на пол года расходы составят 100 тысяч гривен.

«На первое время помогли родственники, кумовья и друзья, а дальше уже, где братья, не знаю. Пенсию получаю 2200 и все. Муж получит зарплату и не знаем, лечиться, или коммуналку заплатить. Умоляю Вас на коленях, помогите. Я понимаю, что нас много, но у меня есть веская причина цепляться за эту жизнь зубами, это мой маленький сынишка, которому всего 4 годика, который приносит конфету и говорит: "МамаЮ съешь и ты вылечишься, она волшебная», — делится наиболее личным Оксана и надеется, что ее мольбы услышат как можно больше людей.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7573 9404 2057

Верба ОКСАНА СЕРГИЕВНА