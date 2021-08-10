11-летний Святослав нуждается в немедленной помощи

Ребенка лечат украинские медики, но лекарства приходится покупать зарубежные

11-летний Святослав Колодий вынужден уже в таком возрасте бороться за свою жизнь и здоровье, у ребенка диагностировали онкологическое заболевание — саркома Юинга.

Болезнь проявилась весной 2020 года, когда в стране был карантин, поэтому тщательного исследования провести было невозможно. А местные врачи назначили лечение, которое не давало результатов. Уже когда мальчику стало совсем плохо, он попал к онкологам, в то время болезнь поразили кости малого таза и уже распространилась на соседние органы. Лечение нужно было начать безотлагательно.

Свята лечат на Львовщине, лечение тяжелое и крайне дорого. Семье трудно справляться с финансовой нагрузкой, им помогают волонтеры, которые проводят сборы средств, но и этого мало.

«Ребенок прошел курсы химиотерапии, и не всегда после них чувствует себя хорошо. Как и многие другие детей с диагнозом онкология, Святик и его мама борются изо всех сил. Просим всех неравнодушных помочь Святу» — просят волонтеры.

Реквизиты для помощи:

4149 4993 8327 4501 ГРН

5168 7451 0377 1579 ГРН

Колодий Светлана

Долар 4149 6293 1609 6825 ДОЛЛАР

UA953052990000026205898501263

KOLODII SVITLANA

Євро 4149 6293 1609 6841 ЄВРО

UA463052990000026206898501723

KOLODII SVITLANA ⠀

МОНОБАНК

4441 1144 2783 8162 грн

Колодий Светлана

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