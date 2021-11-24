2-летний Артемчик нуждается в немедленной помощи, чтобы продолжалось его лечение

У ребенка диагностировали злокачественную опухоль в голове.

Мама Артемчика Гудымы умоляет помочь ее семье спасти еще совсем маленького сына.

«Недавно у моего сына в 2,5 года диагностировали опухоль мозга. Нам было рекомендовано немедленное хирургическое вмешательство. К счастью мы быстро среагировали, родственники помогли собрать средства на операцию и 06.09 в Институте нейрохирургии, г.Киев, опухоль успешно удалили без повреждения жизненно важных нервов и функций мозга. Опухоль отправили на гистологическое исследование, а нас с сыном после нормализации состояния выписали домой. Но результат, который пришел из лаборатории, нас ошеломил — атипичная тератоидная/рабдоидная опухоль мозга, Gr IV — редкий и чрезвычайно агрессивный вид рака мозга», — рассказывает история мама.

Из-за тяжести диагноза семья решила искать спасения для малыша у зарубежных специалистов – лечение будет крайне сложным и достаточно длительным – химиотерапия, трансплантация костного мозга и лучевые терапии. За все придется заплатить почти триста тысяч долларов.

«Сейчас мы с сыном в клинике в Израиле, где врачи будут сражаться за жизнь моего мальчика. Начальный депозит на лечение уже уплачен – это 100 тыс. $, однако через месяц нам нужно оплатить полностью всю сумму, за все лечение и это самое страшное, ведь времени очень мало», – говорит мама малыша.

Израильские врачи провели мальчику повторную операцию, ведь опухоль не просто выросла снова, а стала еще больше, чем удаленная. "В реанимации мы были 1 день. Артемчик быстро поправляется и набирается сил для следующего этапа лечения — химиотерапии. Его мы начнем, как только заживет послеоперационная рана. Лечение нашего сына стоят миллионы... И это очень страшно осознавать, если честно... Хочешь спасти сына — оплачивай — это правило никто не отменял. И у нас за проведение этой операции выставлен счет — 35 тысяч долларов. Это еще один дополнительный чек к общей сумме, на который мы совсем не надеялись и который нужно оплатить. Я призываю всех неравнодушных людей, всех у кого есть сердце и душа — не проходите мимо. От вас зависит гораздо больше, чем вы себе представляете, каждая ваша гривна, которую вы подарите Артемчику — может спасти ему жизнь", — убеждает мама малыша.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

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РЕЗИНАЯ МАРИЯ ОРЕСТИВНА