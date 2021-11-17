2-летняя Дарья очень нуждается в помощи из-за своего изъяна

Ребенку нужна помощь специалистов, услуги которых стоят дорого.

Десятки тысяч гривен каждые несколько месяцев приходится собирать семье Дарьи, чтобы повести ее на реабилитацию к квалифицированным специалистам.

«С проблемами со здоровьем дочери мы столкнулись на вторую неделю жизни. После тяжелых родов с выдавливанием ребенка, нас выписали из роддома абсолютно здоровым. Но на вторые сутки я поняла что-то не так и мы сразу поехали в город Харьков, ортопед поставил диагноз – дисплазия, повышение правого бедра, мы начали лечить ребенка подушкой "Фрейка" и стременами, но, к сожалению, месяцы лечения нам не помогли. Мы прошли четыре месяца гипсования, а потом еще три месяца она была в ортезах», — вспоминает мама Дарьи.

Но даже все эти усилия оказались не конечными, ребенок все еще не мог встать на ножки, и даже не шевелил ими. Так что начались поиски причин такого состояния.

«Мы обратились в неврологическую больницу и после обследований КТ и МРТ нам поставили диагноз – "Врожденный порок развития головного, спинного мозга и позвоночника", – рассказывает мама девочки.

Это все привело к тому, что в свои два года ребенок сам не ходит, не ползает и не становится на ножки.

«После поставленного диагноза врачи советовали реабилитации, которые помогут нам. В этом году мы прошли два курса реабилитации и три исследования МРТ, на следующий курс мы записались в центр в городе Киев, центр выставил счет на 24 тыс грн – это за полный курс реабилитации, консультации невролога и ортопеда. Очень прошу вас помочь собрать средства на лечение дочери, ведь самое главное в моей жизни – это ее здоровье», – просит мама крохи.

Реквизиты для помощи:

4149 5001 4559 9364

Вакуленко Алена Викторовна (мама)

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