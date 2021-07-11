24-летняя Вита борется с раком молочной железы и просит о помощи

У девушки впереди операция по удалению груди.

Мосьпан Вита 9 месяцев назад стала мамой и именно наслаждалась материнством, когда почувствовала, что правая молочная железа изменилась, стала твердой и начала болеть. Это заставило немедленно обратиться к врачам.

«Мне сделали УЗИ и осмотрели грудь. Врач сказал, что застой молока и порекомендовал, чтобы я сцеживала и разминала грудину. Я придерживалась всех рекомендаций, но молочная железа оставалась без изменений и наоборот стала еще больше отекать. Затем я обратилась в другую больницу, там врач сказал то же, что застой молока, я прошла курс массажа и мазала грудь мазью, как приписал врач. Боль в правой молочной железе все равно не проходил, она болела так, что я ночами не спала», — с отчаянием вспоминает Вита.

Спасения молодой женщине пришлось искать у следующего врача, который направил на более детальное обследование. «Я сделала МРТ и сбросила ей результаты, после чего она мне сказала не откладывать лечение и направила в онкобольницу. Уже 26 февраля у меня подтвердилась онкология и я начала борьбу с ней», — рассказывает девушка.

За это время было пройдено 6 блоков химиотерапии и сейчас врачи настаивают на операции по удалению правой молочной железы, а дальше лучевая терапия и долговременная реабилитация.

«Наша семья за это время использовала все средства, поэтому я вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям. Прошу каждого из Вас не проходить стороне моей беды. Для меня любая помощь важна. Надеюсь на ваше понимание...», — говорит девушка.

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Мосьпан Вита Андреевна

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