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25 тысяч евро нужно Илье, чтобы пройти операцию, что подарит полноценную жизнь

25 тысяч евро нужно Илье, чтобы пройти операцию, что подарит полноценную жизнь

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25 тысяч евро нужно Илье, чтобы пройти операцию, что подарит полноценную жизнь

Деньги нужно собрать как можно быстрее.

Илье из Одесской области всего 6 месяцев, но на долю ребенка выпали испытания уже с первых дней жизни и сейчас у врачей есть все шансы остановить это, нужно только средства.

Началось все на второй день после рождения, у Ильи резко упал уровень глюкозы, врачи делали все возможное для стабилизации его состояния, и только на 10-й день ребенка выписали из больницы. В октябре 2021 года у маленького мальчика во время прогулки внезапно начались судороги. Скорая помощь доставила его вместе с мамой в Одесскую областную больницу, где почти месяц врачи обследовали ребенка, но уровень сахара постоянно был ниже нормы. Отобрав у мальчика все необходимые анализы, врачи направили их в Англию, чтобы окончательно установить диагноз. Выписали мальчика с диагнозом врожденный гиперинсунилизм, вызванный мутацией генов.

Эта болезнь противоположна сахарному диабету и встречается довольно редко. Поджелудочная железа производит очень большое количество инсулина, что приводит к падению сахара. Но такой изъян можно вылечить благодаря операции, которую проводят немецкие специалисты. Они удалят пораженную часть поджелудочной.

А пока каждый день Илья принимает препарат для поднятия уровня сахара в организме и каждый раз дозу препарата необходимо увеличивать, потому что идет привыкание и дозы становятся недейственными.

Родители делают все возможное, чтобы собрать средства на необходимое лечение, а это почти 25 тысяч евро, но самостоятельно им не справиться, поэтому призывают помочь им.

Реквизиты для помощи:

4731 2196 4465 6195 ПриватБанк

Полищук Ольга

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