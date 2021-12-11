250 тысяч гривен нужно собрать Анне на срочную операцию

Девушке должны исправить искривление позвоночника.

У Варварич Анны диагноз – Идионатический грудно-поясничный сколиоз, достигший уже искривления в 85 градусов, ведь развивался у девочки с 6 лет. Хотя медики и родители делали все возможное, чтобы предотвратить такое искривление.

Сейчас уже проблема девушки не только со спиной, но и с дыханием. Искривление положения позвонков оказывает давление на внутренние органы. Так что врачи настаивают, что оттягивать операцию, которая зафиксирует позвоночник в правильном положении, уже нельзя.

«Врачи советуют немедленное оперативное вмешательство, ведь болезнь прогрессирует и операция назначена уже 20 декабря 2021 года. Иного выхода нет. Платные медицинские услуги установлены за эту операцию – 250 тысяч гривен. В эту стоимость входит и закупка американских имплантантов, которые будут вживлены в позвоночник путем обрезания отростков позвонков и вкручивания в них металлических штырей», — рассказывает отец девушки.

Без такой операции Анну ждет инвалидная коляска. Болезнь прогрессирует стремительно и откладывать операцию невозможно. Но уже в столь короткие сроки семье нереально собрать всю необходимую сумму.

«Врачи гарантируют положительный результат, ведь такие операции поставлены на поток. То, что наши врачи выявили 4-ю (последнюю) стадию сколиоза и установили 3-ю группу инвалидности с детства и позволили продолжать обучение, это дает нам шанс надеяться, что после операции Анна сможет осуществить мечту детства и стать дипломированным архитектором", - говорит отец.

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Варварич Леонид