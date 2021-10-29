40 тысяч гривен нужны на срочную операцию Светланы

В семье женщины только она и два сына, один из которых имеет первую группу инвалидности, а другой – студент.

Впервые редакция ТСН.ua рассказывала историю Светланы Бурмаки весной 2016 года, когда она попала в больницу с диагнозом: множественная узловая миома матки, киста левого яичника с резко выраженным болевым синдромом.

Тогда женщина нуждалась в неотложном и дорогом лечении, чтобы сначала провести необходимую операцию, а за ней и лечение. Читатели сайта оказали посильную помощь, и Светлана прошла все испытания. Но сейчас ситуация стала еще более угрожающей, и семья вынуждена снова просить помощи.

«За последние 7 лет мама перенесла две тяжелые операции – проктологическую и гинекологическую. В декабре 2020 года она заболела пневмонией. После этого здоровье очень пошатнулось. А 02.10.2021 маме сделали МРТ головного мозга. Вывод шокировал – менингиома левой височной доли головного мозга. Нужна только операция», – рассказывает сын Светланы.

В семье женщины только она и два сына, один из которых имеет первую группу инвалидности, а другой – студент, поэтому сейчас даже незначительная финансовая нагрузка для семьи непосильна. А в этом случае средств нужно немало.

«Мама осталась вдовой в 37 лет со мной и старшим братом (инвалидом детства I группы). Она работала главным экономистом в бюджетных организациях, помочь нам было некому. С годами брат перестал ходить и обслуживать себя сам, поэтому мама ушла в 50 лет на пенсию, чтобы осуществлять постоянный уход за ним. Я и брат, кроме мамы, на этом свете не имеем никого родного. Очень умоляем неравнодушных, душевных людей — помогите нам, чтобы маме вовремя сделали операцию. Будем благодарны за каждую гривну. Пожалуйста, не будьте равнодушны к чужому горю. Нужно 40 тысяч гривен», — говорит сын женщины, мечтающий подарить ей долгую и счастливую жизнь. .



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ПриватБанк

4149 6090 0943 0184

БУРМАКА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА

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