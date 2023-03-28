5-летней Насте помогают преодолеть лейкоз израильские медики, но на это нужны сотни тысяч долларов

На оплату за лечение ребенка у семьи не хватает 300 тысяч долларов.

Пятилетняя Анастасия Бурик из Одессы страдает острым лимфобластным лейкозом. Ее болезнь проявила себя в конце лета 2022 года. Общий анализ крови показал, что у нее анемия и ребенка госпитализировали. С 1 сентября и до 1 декабря девочка проходила противоколы и казалось, что идет к выздоровлению, но уже через неделю после завершения первого этапа состояние ребенка снова ухудшилось.

Врачи начали новую терапию, чтобы стабилизировать состояние ребенка и готовили к отправке на дальнейшее лечение во Львов, а оттуда в случае необходимости и на бесплатное лечение в Европу, но родители девочки решили отправить Настю в Израиль, где приходится проходить лечение за свой счет.

«Нам советовали искать помощи за границей, и мы оказались в Израиле, потому что оттуда быстро ответили. Я была в панике и видела только один вариант спасти ее, это срочно лететь в Израиль в клинику, которая давала большой процент выздоровления Настуне. Да, это было мое осознанное решение. Если бы мне дали 100%, что вылечат мою дочь на Эвересте, я бы сжав зубы отправилась туда”, – говорит мама девочки Мария.

Израильские медики подбирают лечение Насти, состояние которой довольно тяжелое, поэтому к предыдущему счету, который составлял 350 тысяч долларов, прибавляются все новые цифры. Сейчас сумма, которую нужно заплатить за лечение Насти, уже почти 444 тысячи долларов.

Из наданого счета в Ізраиле у семьи уже есть 140 тысяч долларов, которую удалось собрать через социальные сети и фонды, но еще более 300 тысяч не хватает. "Неравнодушные люди пытаются помогать нам в сборе средств, но это происходит очень медленно и нас уже один раз принудительно выписывали из больницы из-за нехватки средств", — рассказывает Мария.

Мама Насти просит неравнодушных людей откликнуться на ее просьбу помочь. Прерванное лечение может привести к худшим последствиям для 5-летнего ребенка.

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