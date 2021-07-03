5-летняя Катя поборола онкологию, а сейчас ее атакует болезнь, которую врачи не могут даже определить

Ребенку требуется немедленное дообследование у европейских специалистов.

5-летняя Катюша Яровенко три года назад имела испытание, которое трудно выдерживают даже взрослые — у девочки диагностировали последнюю стадию онкологии, которую длительным лечением удалось преодолеть. Но на этом испытания девочки и ее родных не закончилось.

«3 года назад у нее обнаружили онкологию, ей поставили диагноз: нейробластома 4 ст. с метастазами в костный мозг. Мы прошли тяжелое лечение в Институте Рака в Киеве 8 блоков химиотерапии, 2 пересадки костного мозга, операцию по удалению опухоли и надпочечников, множество наркозов, установок подключичных катетеров, переливаний крови и тромбоцитов, и, наконец, вошли в ремиссию», — рассказывает мама девочки.

Но с января 2020 г. уже более года у нее тошнота, рвота, на МРТ видно, что атрофируется мозг, поэтому у нее проблемы с координацией движения, ее качает, нарушились поля зрения, а недавно резко ухудшился слух. Ребенок постоянно на капельницах, которые немного снимает симптомы, но не лечат.

«Мы 3 раза обследовались в клинике« Охматдет». В июне 2020 там был поставлен диагноз паранеопластический синдром. Это значит, организм реагирует на опухоль и атакует сам себя. На всех контрольных обследованиях опухоль не обнаружена. Затем мы легли для обследования в клинику ПАГ г. Киев. Обследовались больше месяца, врачи были не согласны с диагнозом паранеопластический синдром. Однако, раньше они с таким диагнозом не сталкивались. В Германию был направлен анализ на антитела, одни из трех антител оказались положительными (Hu-D антитела), на основании этого был вновь поставлен диагноз паранеопластический синдром», — добавляет мама ребенка.

Из-за сомнения относительно возможного диагноза семья связалась с европейскими специалистами для консультации. Немецкий медик подтверждает, что проведенный ребенку анализ — неинформативный. Другой врач уже с испанской клиники, также убежден, что симптомы и то, что это длится 1,5 года, не характерные для паранеопластического синдрома. Ребенку рекомендуют усиленную диагностику, на базе зарубежных медицинских центров.

«Чтобы правильно поставить диагноз необходимо очень точное обследование группой специалистов. У ребенка болезнь развивается во многих направлениях: тошнота, рвота после еды, снижение веса, нарушение полей зрения, координации движения, недавно ухудшился слух, она почти ничего не слышит. И чем дальше, тем у ребенка появляются новые симптомы. На консультации с зарубежной клиникой нам сказали, что нужен ряд обследований, которые в Украине не проводят. Счет огромный - 20607 евро, мы уже финансово истощены предварительным обследованиям и лечением. Ко всему же, у моего мужа через все, что происходит с ребенком, случился инсульт и сейчас он не работает», — рассказывает мама девочки и просит каждого приобщиться к сбору средств, чтобы установить диагноз крохе и назначить действительно действенное лечение.

Реквизиты для помощи:

ПРИВАТБАНК 5169360010657637 Яровенко Елена

Монобанк 4441 1144 2890 5879 Яровенко Елена

ПРИВАТБАНК USD:

ACCOUNT: 5363542307655762

YAROVENKO OLENA

IBAN: UA423052990000026208747797095

SWIFT CODE/BIC: PBANUA2X

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