6-летний Толя может навсегда потерять зрение, если вовремя не прооперировать: мама ребенка просит о помощи

Уже сейчас нужны 40 тысяч гривен, а дальнейшие операции обойдутся более чем в 100 тысяч гривен.

Толя родился с аномалией развития обоих глаз, у него было сращение роговицы с радужкой обоих глаз и смутением роговиц обоих глаз. Так что с первых лет жизни, мальчику пришлось спасать зрение.

“В один год произвели донорскую пересадку роговицы на правом глазу, а в 1,6 года на левом меняли роговицу. В правом заменена полностью передняя камера глаза – радужка, хрусталик, клапан… В левом роговица и хрусталик. Но этого было недостаточно, 13 июня 23 года Толе сделали повторную пересадку донорской роговицы правого глаза, чтобы видел, так как предыдущий кератобиоимплант помутился. А 08.07.23 сын травмировал глаз, потому что плохая координация…”, — рассказывает мама Толи.

Мальчику сейчас 6 лет, но именно из-за плохого зрения, он имеет неуверенную походку. “После этих операций видит и ориентируется, но плохая координация... К сожалению, еще не говорит, но все понимает. Поэтому я так и борюсь за зрение. Чтобы мог объяснить, что хочет, показать. За 6 лет уже был 21 общий наркоз, но задержки идут более врожденные и из-за нарушений главного зрительного анализатора зрения”, — добавляет мама мальчика.

Из-за такой ситуации Толя должен проходить дорогостоящую реабилитацию, на которую денег не хватает, а сейчас ситуация с глазами снова обострилась, поэтому возник вопрос немедленных операций на глазах. А денег на них нет совсем.

“Моему сыну срочно нужно прооперировать отслоение сетчатки и произвести повторную пересадку роговицы правого глаза... Пересаженная роговица не приживается, мутнеет. Если вовремя не прооперировать, потеряем все, за что боролась 6 лет. Как только прооперируют отслойку сетчатки, сразу будут планировать повторную, третью, пересадку роговицы... На операции сейчас нужно около 40 000 грн, такая операция будет впервые”, — добавляет женщина.

Такие средства нужны срочно, следующие операции могут стоить более 100 тысяч гривен. Для мамы, которая воспитывает сына сама, такие расходы кажутся просто фантастическими, а спасать здоровье сына нужно немедленно, поэтому она просит помощи у всех неравнодушных людей.

Реквизиты для помощи:

4149 4993 9320 6030

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Мойсеенко Анастасия Александровна