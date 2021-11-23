Вика 8 лет борется с опухолью в мозге: нужны средства на лечение

Дальнейшее лечение будет стоить более 200 тысяч гривен.

Когда Вике было 10 лет, девочка впервые попала в больницу из-за своего тяжелого состояния. Как оказалось, его спровоцировала опухоль в головном мозге. Впоследствии стало известно, что опухоль злокачественная – медулобластома. Тогда, в 2014 году, девочку прооперировали.

«Мы прошли до 2016 года химиотерапию лучевой терапией. И были в ремиссии 1.5 года. Затем снова рецидив, мы прошли высокодозовые химиотерапии. Лучевую прошли и вот закончили 23 сентября. Снова сделали МРТ. Но еще в голове есть остатки болезни», – рассказывает мама ребенка.

Сейчас Вике назначили новый протокол лечения, и он должен быть решающим. Но после почти 8 лет лечения у семьи совсем не осталось средств для его продолжения. Но именно сейчас сдаться после стольких усилий из-за отсутствия средств, семья не может себе позволить. Поэтому решились просить у незнакомых людей помощи.

«Вике сейчас 17 лет, а выглядит на 10, потому что после "лучей" в 2016 году перестала расти. Сейчас нужно 240 тысяч гривен на препарат. Кроме этого, мы пьем еще много поддерживающих таблеток», — рассказывают родные девочки и просять о посильной помощи.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7574 0753 2714

ГОРБАТЮК ОЛЬГА ВАСИЛИВНА