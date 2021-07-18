8 лет идет борьба Люди с онкологией, но произошел уже третий рецидив

Долгое время женщина проходила лечение, о котором никто кроме родных не знал.

История болезни Людмилы началась в конце января 2013 года, тогда женщине поставили диагноз — рак молочной железы.

Тогда срочно начали длительное лечение, первые три химии оказались напрасными, врачи срочно меняли тактику лечения, на этот раз опухоль уменьшилась вдвое только после двух введений. Это дало возможность провести операцию.

«Потом еще две химии и лучевая терапия. После только гормонотерапия. Об этом лечение знали только самые близкие мне люди. Я почему-то стеснялась рассказывать и не хотела, чтобы меня жалели. Начала жить нормальной жизнью. Но в мае 2018 оступилась, заболела резко спина — оказалось потом, что это перелом позвонка из-за метастаз в кости», — с отчаянием вспоминает женщина.

Лечение началось с новой силой, к терапии добавились операция на позвоночнике. «Об этом уже знали родственники, близкие друзья и удалось выкарапкатся. Изменение гормонотерапии и добавили препарат для укрепления костей», — рассказывает женщина.

Все лечение давалось крайне не просто, но через год после операции на позвоночнике, Людмила снова вышла на работу и казалось, что все налаживается, только обязательные обследования каждые 3-6 месяцев напоминали женщине о ее диагнозе.

Но в начале этого года болезнь снова начала прогрессировать «Появились очага в печени и увеличились участки поражения в костях. Все пошло опять по кругу. Опять изменение гормонотерапии и препарата для костей. Лечение не дешевое. Но мне повезло — меня с 12/03 взяли в клинические исследования. Один из препаратов выдавали, другой - покупала сама. Но, к сожалению, выделенный препарат меня не продержал. 02/07 на обследовании отрицательная динамика — увеличение размеров поражения печени и появление очага в легких. В клинических исследованиях я дальше не могу участвовать, потому что негативная динамика лечения», — говорит женщина.

Сегодня 15/07/21. Я начинаю новую схему лечения. С Богом.. Держите меня кулачки ✊✊. Чтобы лекарства попали прямо в ... Опубликовано Людмилой БулдейСреда, 14 июля 2021

Врачи назначили лечение, которое должно сработать, но его стоимость уже непосильна для родных, Людмила решилась рассказать свою историю, чтобы на этот раз попросить о помощи, ведь самым с финансовой нагрузкой не справиться.

«Для лечения на 28 дней нужно лекарств на общую сумму более 50 000 грн. Прогнозы врачей оптимистичны, такая комбинация лекарств дорога, но действенная. Ремиссия может продолжаться годами. Все это время нужны такие лекарства. Принимать до тех пор пока будет стабилизация. Я нуждаюсь в финансовой помощи для приобретения жизненно необходимых лекарств», — просит Людмила.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149499371584697

Булдей Людмила Витальевна

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