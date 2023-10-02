8 лет ремиссии и рак вернулся: Ларисе нужна помощь каждого

Усик Лариса в первые дни полномасштабной войны оказалась в оккупации в Балаклее. Пришлось пережить немало страха и стресса, а когда пришло освобождение, женщина узнала, что в ее жизнь вернулась онкология и теперь начинается очередная борьба за жизнь.

“Раньше у нее уже был рак, она уже проходила химиотерапию, операцию, облучение, но после 8 лет ремиссии рак вернулся снова. Наша мама пережила оккупацию в городе Балаклея Харьковской области, никуда не уезжала и постоянно находилась там, без света и еды, в подвале и под обстрелами. Но потом Балаклею освободили наши Герои и только жизнь начала понемногу налаживаться, она узнала свой новый страшный диагноз... Рак вернулся...”, — рассказывают родные женщины.

Уже однажды Лариса одолела рак молочной железы и знает не на словах, какое нужно лечение, и готова к новому испытанию. Врачи назначили ей 16 курсов химиотерапии, по результатам затем операция по удалению груди и облучение. На все нужно немалые деньги.

“Просим о финансовой помощи. Мы понимаем, что сейчас все это не вовремя, но раку не известны наши ужасные обстоятельства и он не ждет. Надеемся на вашу помощь”, — просят родные.

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ПриватБанк

5168 7574 0721 7464

Усик Лариса