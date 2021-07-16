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80 тысяч гривен нужно собрать, чтобы провести Давиду крайней необходимую диагностику

80 тысяч гривен нужно собрать, чтобы провести Давиду крайней необходимую диагностику

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80 тысяч гривен нужно собрать, чтобы провести Давиду крайней необходимую диагностику

Лекарства, которые принимает ребенок, никак не улучшают его состояние.

Мама Давида Цымбала Татьяна просит помочь ей облегчить жизнь сына, который страдает из-за тяжелые проявления эпилепсии.

Диагноз мальчика сложный и долгий, но не полный, современная медицина способна подарить мальчику более полноценное будущее, если только правильно все определить и назначить эффективное лечение.

«Давид родился в срок доношенным, но с внутриутробной задержкой развития и с родовой травмой в виде пореза лицевого нерва и с перенатальной ишемией головного мозга. Из роддома сразу нас отправили в патологию для новорожденных, где проходили лечение», — рассказывает мама.

С тех пор лечение продолжается уже на протяжении 6 лет, но ребенка не отпускают судорожные припадки. «Лекарства, которые принимает, не дают результата, врачи пришли к выводу, что у ребенка генетическая патология, которую надо выявить, а анализы, те которые рекомендуют врачи, в срочном порядке сделать, очень дорогие», — говорит мама мальчика.

От этой диагностики, которая должна определить наличие или отсутствие у ребенка генетических и орфа-метаболических заболевания, и зависит дальнейшая судьба ребенка, исследования, которые будут проведены покажут те отклонения от нормы, которые есть, и назначенное лечение сможет их компенсировать.

«У нас трое детей и для нас сумма в размере 82 000 гривен неподъемная. Очень просим неравнодушных людей откликнуться, помочь нам сдать анализы и начать грамотное лечение», — просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

Приват Банк

4149499145285704

Цымбал Татьяна (мама Давида)

монобанк

4441114421972074 (папа Давида)

Цымбал Евгений