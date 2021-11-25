Алёне нужна срочная трансплантация костного мозга

Семья собирает средства на проведение такой процедуры за границей

Алена Юсупова уже больше месяца вынуждена лечиться в областной больнице им. М.И. Пирогова в отделении гематологии. Там молодую женщину лечат от острой лимфобластной лейкемии. Но помощи украинских медиков будет мало.

«В октябре Алена лечилась в г.Бар, был поставлен диагноз – анемия II ст., но Алене становилось все хуже и хуже, гемоглобин в начале лечения был 70, а после 15 дней стал - 25. После чего, нами было принято решение обращаться в областную больницу в г. Винница. После полного обследования и сдачи всех анализов в Виннице и Киеве поставили диагноз лейкемия, высокая степень риска», — вспоминают начало истории болезни родные Алены.

Женщине сейчас ежедневно переливают кровь, вливают тромбоциты, проводят химиотерапию, капельницы и таблетки. После нескольких приемов химии врачи сообщили, что для выздоровления нужна обязательная аллогенная трансплантация костного мозга.

Такую в Украине для взрослых украинцев только начали проводить, поэтому большинство все же вынуждены ехать к зарубежным специалистам.

«Нас готова принять Турция, Испания, Германия, где трансплантация стоит от 100 тысяч долларов, а еще реабилитация больной. Врачи дали времени на спасение до 2 месяцев», – рассказывают родные Алены.

Они умоляют каждого присоединиться к сбору, потому что женщину дома ждут две дочери - 6 лет и 7 месяцев. «Боль, отчаяние, отчаяние и страх. Как так, как же крошечные куколки, больше всего любящие свою мамочку? Шанс есть, но стоимость жизни молодой мамы более 100 000 долларов. В семье таких средств нет. И надежда только на небезразличных людей, которые не позволят девочкам остаться без мамы», – добавляют родные.

Реквизиты для помощи:

карта ПриватБанка 5168755471483822 Юсупов Александр Владимирович (муж)